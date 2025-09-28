Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isiniwalat ng website na “Walla” (wikang Hebreo) na nagpadala si Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ng babala sa pangulo ng FIFA upang pigilan ang anumang hakbang na maaaring magpatanggal sa Israel mula sa mga kumpetisyon ng pandaigdigang football.
Mahahalagang Punto
Banta ni Trump: Kung maaalis ang Israel sa mga torneo, maaaring ipataw ng U.S. ang mabibigat na parusa, kabilang ang pagharang sa pagdaraos ng World Cup sa Amerika at politikal at pampalakasan na presyon laban sa FIFA.
Pagkakatulad sa Nakaraan: Inihalintulad ng ulat ang planong ito sa mga hakbang na ginawa ni Trump noon laban sa mga Palestino sa loob ng United Nations.
Plano ng White House: Ayon sa Walla, nakahanda na ang iba’t ibang ideya ng presyon na binuo sa White House, at maaaring gamitin muli ni Trump ang parehong “template” para ipagtanggol ang Israel.
Ang mga hakbang na ito, kung maisasakatuparan, ay magdudulot ng malaking epekto sa pandaigdigang pamamahala ng football at sa nakatakdang FIFA World Cup na may kinalaman sa pagho-host ng Estados Unidos.
