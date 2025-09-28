Ina ng Isang Shaheed sa Lebanon: “Kahit kunin nila ang buhay namin, ang mga anak namin, ang mga bahay namin, at lahat—ang sandata ay hindi nila makuku

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula sa Tasnim, nagbigay ng taos-pusong pahayag ang ina ng martir na si Hamza Hamrous na ang kanyang nag-iisang anak ay nasawi sa labanan sa Syria. Dumalo siya at ang kanyang pamilya mula sa Dahiyeh (timog Beirut) patungong daang-pantawid sa paliparan upang makiisa sa pagdiriwang.
Sinabi ni Hamrous na ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak ay lubhang masakit, dagdag pa niyang nawala rin ang kanyang kapatid at pamangkin. Gayunman, inilahad niyang mas mabigat ang kanyang dalamhati sa pagkamatay ng “Sayyid” (paggalang kay Seyed Hassan Nasrallah):
“Napakahirap para sa amin… hindi ako ganoon kalungkot sa anak ko gaya ng sa Sayyid.”
Pinagtibay ng ina ang kanilang paninindigan:
“Lalakad kami sa kanyang landas… mananatili kami sa aming pangako.”
Dagdag pa niya, handa ang pamilya na mag-alay ng lahat:
“Kahit kunin nila ang buhay namin, ang mga anak namin, ang mga bahay namin, at lahat—ang sandata ay hindi namin isusuko,” mariing pagtanggi sa ideya ng pagdisarma.
Tinapos niya ang panayam sa panalangin para sa tagumpay at sa pag-angat ng katayuan ng ‘Sayyid’ sa puso ng mga kabataan:
“Insha’Allah, mananatiling nakataas ang watawat ng tagumpay…”
