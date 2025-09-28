Islam ay Magiging Pinakamalaking Relihiyon sa Mundo Ayon sa isang Prominenteng Kleriko

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Idinaos ang ikalawang pre-session ng Imam Khomeini (r.a.) International Prize na may pamagat na: “Unity from Imam Khomeini’s Perspective: Theoretical Foundations and Practical Experiences”. Ang pangunahing talumpati ay ibinigay ni Hojat al-Islam Seyyid Navab, miyembro ng Supreme Council ng AhlulBayt (a.s.) World Assembly at tagapagtatag ng University of Religions and Islamic Denominations.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Navab ang kahalagahan ng pagkakaisa sa mundo ng Islam:
“Kami ay kaakibat ng Propeta ng Islam (p.b.u.h), at bawat hakbang tungo sa pagkakaisa ay magugustuhan niya. Ipinakilala ng Propeta ng Islam ang isang relihiyon na pandaigdigan, at isa sa mga paraan para makamit ito ay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakasundo sa pagitan ng iba't ibang paaralan ng Islam.”
Dagdag pa niya, mahalaga ang pag-iingat upang hindi magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga bansang Islamiko:
“Dapat tayong mag-ingat na huwag magsalita ng mga salitang maghihiwalay sa mga bansang Islamiko.”
Tinalakay rin niya ang pananaw ni Imam Khomeini (r.a.) sa pagkakaisa:
“Sa simula ng kilusang Islamiko, hindi pinagtibay ni Imam Khomeini ang kultura ng Shi’a. Sa halip, inilagay niya ang isyu ng Palestina at ang pakikibaka laban sa Zionistang rehimen sa sentro. Sa isang talumpati, paulit-ulit niyang binanggit ang Palestina at ilang beses ang Zionistang rehimen at ang kanilang kaaway sa Ummah ng Islam.”
Pinaghambing ni Navab ang pagtugon ng mundo ng Islam sa krisis sa Bosnia at Gaza:
Sa Bosnia, nagkaisa ang mga bansang Muslim at nakamit ang positibong resulta, samantalang sa Gaza, hindi nagawa ang nararapat na hakbang.
Binigyang-diin niya rin ang patuloy na paglago ng mundo ng Islam:
“Malapit nang maging pinakamalaking relihiyon sa mundo ang Islam sa bilang ng populasyon, at ang kadakilaan na ito ay magkakaroon ng malaking impluwensya. Dapat tayong makipagdayalogo sa lahat ng bansang Islamiko, kabilang ang mga karatig bansa, at iwanan ang alitan sa Kanluran.”
