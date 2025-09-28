Pang-uring Panlabas ng Saudi Nagpapanawagan ng Diplomatikong Lapit sa Isyu ng Nuklear ng Iran, Kinondena ang Agresyon ng Israel sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Pang-uring Panlabas ng Saudi, Prinsipe Faisal bin Farhan Al Saud, ay nagpapanawagan sa pandaigdigang komunidad na magpatupad ng “diplomatikong hakbang” sa pagharap sa programang nuklear ng Iran. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng dayalogo at paggalang sa pandaigdigang batas.
Sa kanyang pagsasalita sa Pangkalahatang Asembleya ng United Nations sa New York, muling tiniyak ni Prinsipe Faisal ang pagkakatuon ng Riyadh sa katatagan ng rehiyon, na binibigyang-diin ang mga prinsipyo ng soberanya, mabuting ugnayang pankapitbahayan, at pagbaba ng tensyon. Pinahalagahan din niya ang karapatan ng lahat ng bansa sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear sa ilalim ng mga pandaigdigang regulasyon.
Tungkol naman sa krisis ng humanitarian sa Gaza, nanawagan ang pang-uring panlabas ng Saudi ng agad na aksyon ng pandaigdigang komunidad upang itigil ang tinukoy niyang “agresyon ng Israel”, at nagbabala na ang patuloy na paglabag ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa katatagan ng rehiyon at buong mundo.
Kinikondena niya ang mga aksyon ng puwersa ng Israel na nang-ookupa, na binanggit ang kagutuman, sapilitang pagpapaalis, at sistematikong pagpatay bilang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas at pag-atake sa mga karapatan ng mga Palestino.
