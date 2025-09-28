U.S. Babawiin ang Visa ng Pangulo ng Colombia Dahil sa Suportang Pahayag para sa Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng U.S. State Department na babawiin nila ang visa ng Pangulo ng Colombia, Gustavo Petro, na kasalukuyang nasa New York para dumalo sa ika-80 Pangkalahatang Asembleya ng United Nations.
Noong Biyernes, binanggit ng departamento ang umano’y “walang ingat at mapanganib na kilos” ni Petro sa isang protesta para sa Palestina sa New York bilang dahilan ng kanilang desisyon.
Sa isang post sa X, iginiit ng departamento na tumayo si Petro sa kalye ng New York at hinikayat ang mga sundalong Amerikano na labagin ang kanilang utos at mag-udyok ng karahasan. Muling sinabi ng departamento na babawiin ang visa ni Petro dahil sa umano’y mga kilos na ito.
Nag-post si Petro ng isang video sa X kung saan makikita siyang may kasama pang tagasalin, nagsasalita sa Espanyol sa mga demonstrador na pro-Palestina gamit ang megaphone.
Sa kanyang talumpati sa UN General Assembly noong Martes, mariing kinondena ni Petro ang administrasyong Trump dahil sa mga pag-atakeng militar sa mga barko ng Venezuela na inakusahan ng drug trafficking sa Caribbean.
Bilang isang matinding kritiko ng digmaan ng Israel sa Gaza, nagsalita rin si Petro sa isang keynote event noong Biyernes na inorganisa ng The Hague Group sa New York Society for Ethical Culture.
Bago ang kanyang talumpati sa UN, nanawagan si Petro ng armadong interbensyon sa Palestina, at iminungkahi ang paglikha ng isang pandaigdigang hukbo upang palayain ang rehiyon at harapin ang tinaguriang tyranny na isinusulong ng U.S. at NATO. Hinikayat niya ang mga pandaigdigang lider na tutol sa digmaan ng Israel sa Gaza na sumali sa kanya sa pagbuo ng koalisyon para protektahan ang mga sibilyang Palestino.
Inulit ng U.S. State Department ang kanilang pahayag na hinikayat ni Petro ang karahasan at tinulungan ang mga sundalong Amerikano na labagin ang kanilang mga utos.
Samantala, ginamit ng Punong Ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, na hinahanap ng mga internasyonal na korte dahil sa mga war crimes, ang kanyang talumpati sa UN para batikusin ang mga bansang Kanluranin na kumikilala sa estado ng Palestina.
Tumugon si Colombian Interior Minister Armando Benedetti sa X, na nagsabing dapat si Netanyahu ang nawalan ng visa sa halip na si Petro, at inakusahan ang U.S. na pinoprotektahan si Netanyahu habang pinaparusahan si Petro dahil sa pagsabi ng katotohanan.
Si Petro, dating miyembro ng na-disband na M-19 rebel group, ay nagsabi na parehong dapat harapin nina Netanyahu at Pangulo ng U.S., Donald Trump ang kriminal na pananagutan para sa iba’t ibang umano’y paglabag.
