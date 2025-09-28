Opisyal na Kinilala ng San Marino ang Estado ng Palestina sa UN General Assembly

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Opisyal nang kinilala ng San Marino ang Estado ng Palestina, na sumasama sa lumalaking bilang ng mga bansa na nagbibigay ng pormal na pagkilala.
Batay sa ulat ng Mehr, inihayag ito noong Sabado ng Foreign Minister Luca Beccari sa kanyang talumpati sa ika-80 sesyon ng United Nations General Assembly sa New York.
“Opisyal naming kinikilala ang Estado ng Palestina bilang isang soberano at malayang estado sa loob ng ligtas at internasyonal na kinikilalang mga hangganan, alinsunod sa mga resolusyon ng UN. Ang pagtatatag ng estado ay isang hindi maaalis na karapatan ng sambayanang Palestino,” ani Beccari.
Ang pagkilala ng San Marino ay naganap kasabay ng sunod-sunod na hakbang ng iba pang bansa sa buong mundo, na nagpapakita ng lumalaking internasyonal na suporta para sa pagiging Estado ng Palestina.
……………..
328
Your Comment