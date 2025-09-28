Ipinahayag ng Iran Foreign Minister ang Pakikiisa sa Venezuela laban sa Banta ng US

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ikinondena ni Abbas Araghchi, Foreign Minister ng Iran, ang kamakailang banta ng US sa soberanya at teritoryal na integridad ng Venezuela, at ipinahayag ang pakikiisa ng Iran sa mamamayan at pamahalaan ng bansang Timog Amerikano.
Dumalo si Araghchi sa taunang sesyon ng United Nations General Assembly sa New York at ginawa ang pahayag sa isang pulong kasama ang kanyang Venezuelan counterpart na si Yván Eduardo Gil Pinto noong Sabado.
Sa kanilang pagrepaso sa mga kaganapan sa rehiyon, kabilang ang Caribbean at West Asia, binigyang-diin ng dalawang diplomat ang panganib na dulot ng unilateralismo at kawalang-batas na isinusulong ng US at ilang kaalyado nito.
Nanawagan sila sa mga pamahalaan na pangalagaan ang mga prinsipyo at layunin ng UN Charter at ang pagpapatupad ng rule of law.
Tinutukoy ang patakaran ng US sa Caribbean, kinondena ni Araghchi ang banta sa soberanya at teritoryal na integridad ng Venezuela at muling ipinaabot ang pakikiisa ng Iran sa pamahalaan at mamamayan ng bansa.
Tungkol sa payapang programang nuklear ng Iran, kinondena naman ni Pinto ang presyon at banta ng US at ilang bansa sa Europa laban sa Islamic Republic. Binigyang-diin niya na lahat ng kasaping estado ng Non-Proliferation Treaty (NPT) ay may karapatang makinabang sa payapang paggamit ng nuklear na enerhiya, at ang maling paggamit ng UN Security Council bilang instrumento ng presyon sa Iran ay isang malubhang dagok sa kredibilidad at estado ng UN.
Higit pa rito, mariin nilang kinondena ang patuloy na genocidio at massacre ng Israel sa Gaza, na anila’y nagpapatuloy sa pakikilahok at complicity ng US, at may impunity mula sa rehimen ng Israel.
