Kamalyan ni Sayyid al-Muqawama: Alam na Niya ang Oras ng Kaniyang Pagkamartir – “Apat na Araw na Lang, Magkikita Tayo sa Paraiso sa Harap ni Lady Fati

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ni Sayyid Hassan Nasrallah, bago pa man ang kaniyang pagkamartir ay nahulaan at nalaman na niya ang magiging oras ng kaniyang pagkamatay—isang bagay na, ayon sa kanila, ay hindi na bago sa mga taong malapit sa Diyos.
Sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah, maraming panayam at artikulo ang lumabas sa mga midya at social network tungkol sa kanyang personal, panlipunan, espirituwal, at pampulitikang buhay.
Isa sa mga pinakamahalagang katangian ni Martir Nasrallah ay ang matatag na pananampalataya at katapatan sa Diyos, at ang paglakad sa landas ng Kanyang kasiyahan. Sa gitna ng mabangis na pag-atake ng rehimeng Zionista, nanatili siya sa Dahiyeh (timog Beirut), naniniwala na ang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay lamang ng Diyos, at mula roon ay personal na pinamunuan ang mga operasyon laban sa kaaway.
Ayon sa mga kaibigan at malalapit na kasama, matagal na niyang nahulaan ang eksaktong oras ng kanyang pagkamartir—isang pangyayari na itinuturing nilang karaniwan para sa mga tunay na lingkod ng Diyos.
Sa mga panayam, ibinahagi ng kanyang mga anak na sina Zeinab at Jawad Nasrallah ang tungkol sa kamalayan ng kanilang ama:
Jawad Nasrallah: Ikinuwento niya na isang kabataang mandirigma ang nagsabi kay Haj Nabil na dapat ilipat si Sayyid mula sa kanyang kinaroroonan. Ngunit tumanggi si Haj Nabil, sinabing walang kabuluhan iyon sapagkat, ayon sa sinabi ni Sayyid, “Apat na araw na lang, matatapos na ang lahat… Magkikita tayo sa Paraiso kasama si Lady Fatimah (sa), insha’Allah.”
Zeinab Nasrallah: Ibinahagi niya na bago ang huling laban, nagpaalam ang kanilang ama sa kanilang ina at sinabing, “Ito na ang huling pamamaalam.” Nang tuluyang maganap ang kanyang pagkamartir, agad na naalala ng kanilang ina ang mga salitang iyon.
Ang mga pahayag na ito ay nagpatibay sa paniniwala ng marami na si Sayyid Hassan Nasrallah, kilala bilang “Sayyid al-Muqawama” (Pinuno ng Paninindigan), ay may malalim na ugnayan sa Diyos at malinaw na pagkaunawa sa kapalaran na kanyang kakaharapin.
