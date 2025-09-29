Sumud Flotilla: Tinig ng 45 Bansa Laban sa Mga Krimen ng Israel sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Opisyal nang naglayag mula sa Sicily ang Global Sumud (Steadfastness) Flotilla patungong Gaza, na binubuo ng mga aktibista mula sa 45 bansa. Layunin ng flotilla na sirain ang ilang-taong blockade ng Israel sa Gaza at maghatid ng tulong pang-humanitarian sa mga nasalanta ng digmaan.
Paglalakbay ng Sumud Flotilla
Ang flotilla ay isang internasyonal na kilusang sibilyan na binubuo ng humigit-kumulang 60 barko mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Spain, Tunisia, Italy, Greece, at Libya. Nagsimula ang kanilang paglalakbay noong Huwebes mula sa Sidi Bou Said, Tunisia, matapos magtipon-tipon ang mga barko mula sa iba't ibang bansa. Bago ito, ang pangunahing grupo ng flotilla ay umalis mula sa Port of Barcelona, Spain, at sumali ang karagdagang mga barko mula sa Port of Genoa, Italy.
Pagsalungat ng Israel
Bago at sa pagsisimula ng paglayag, ilang barko sa Tunisia ang inatake ng mga drone ng Israel, kabilang ang pinakamalaking barko ng flotilla. Iniulat din ng UN Special Rapporteur na si Francesca Albanese na may naganap na sunog sa isa sa mga barko matapos ang drone strike.
Malakas na Presensya ng Italyano sa Flotilla
Ang Italian contingent, na binubuo ng humigit-kumulang 50 sailboats at 600 kalahok, ay nagdala ng 300 toneladang pagkain at medikal na tulong. Kabilang sa mga prominenteng Italian figures na sumuporta sa flotilla ay sina Arturo Scotto (MP), Annalisa Corrado (MEP), Benedetta Scuderi (MEP), at Senator Marco Croatti.
Suporta ng Ibang Bansa
Nagpahayag ng suporta ang mga foreign ministers ng 16 bansa, kabilang ang Qatar, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Ireland, Libya, Malaysia, Maldives, Mexico, Pakistan, Oman, Slovenia, South Africa, Spain, at Turkey, sa seguridad at legalidad ng flotilla.
Partisipasyon ng 45 Bansa
Kasama sa flotilla ang mga kalahok mula sa Algeria, New Zealand, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Brazil, Colombia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Indonesia, Ireland, Italy, Jordan, Kuwait, Libya, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Mexico, Morocco, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Philippines, Poland, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Britain, at US.
Layunin at Legalidad ng Flotilla
Ayon sa mga organizer, legal at mapayapa ang flotilla sa ilalim ng internasyonal na batas. Layunin nitong ipaabot ang tulong sa Gaza at ipakita ang oposisyon ng mga mamamayan sa patuloy na genocide sa rehiyon. Binibigyang-diin na ang Israel ang lumalabag sa batas sa pamamagitan ng maritime blockade at kolektibong parusa sa mga sibilyan ng Gaza.
Nakaraan ng Gaza Freedom Flotillas
2010 – Mavi Marmara Incident: Inatake ng Israeli commandos ang barko, pumatay ng 9 aktibista.
2011 – Second Flotilla: Napigilan dahil sa presyur diplomatik.
2015 – Freedom Flotilla 3: Inharang ng Israeli navy sa international waters.
2016 – Women’s Boat to Gaza: Nahadlangan sa Barcelona, 20 milya mula sa baybayin ng Gaza.
2018 – Just Future for Palestine: Dalawang barko inharang ng Israeli navy.
2024 – Thwarted Mission: Hindi nailunsad dahil sa interbensyon ng Israel.
2025 – Sumud Flotilla: Nagsimula noong Mayo, patuloy sa paglalakbay patungong Gaza.
Ang flotilla ay nagpapatuloy sa kanilang misyon sa kabila ng mga panganib, drone attacks, at iba pang hadlang, dala ang mensahe ng pandaigdigang pagtutulungan para sa kapayapaan at katapangan laban sa digmaan sa Gaza.
