Petro Hinarap ang Pagkakansela ng US Visa Dahil sa Paninindigan sa Palestine

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 28 Setyembre 2025, iniulat ng PressTV at AhlulBayt News Agency na mariing tinanggihan ni Colombian President Gustavo Petro ang desisyon ng Estados Unidos na kanselahin ang kanyang visa, na tinawag niyang isang anyo ng paghihiganti dahil sa kanyang paninindigan para sa Palestine.
Paninindigan ni Petro
Pagbalik niya sa Colombia mula sa United Nations General Assembly sa New York, sinabi ni Petro na wala na siyang US visa ngunit idiniin, “Hindi ko alintana.” Ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan ng US visa dahil hawak niya rin ang Colombian at European citizenship, at inilarawan ang kanyang sarili bilang “malayang tao sa mundo,” na dapat ay malaya ang bawat indibidwal.
Bakit Kinansela ang Visa
Ang pagkakansela ng visa ay sumunod sa kanyang pampublikong panawagan sa mga US soldiers na huwag sundin ang utos ni dating Pangulong Donald Trump kundi “sumunod sa utos ng sangkatauhan.”
Binigyang-diin ni Petro ang pangangailangan ng pandaigdigang pwersang armado para “palayain ang Palestine,” at sa isang video sa social media, sinabi niyang dapat ang ganitong puwersa ay “mas malaki kaysa sa Estados Unidos.”
Ayon sa US State Department, ang pagkakansela ng visa ay dahil sa tinawag nilang “reckless at incendiary actions.” Tinuligsa ni Petro ang hakbang na ito bilang paglabag sa internasyonal na pamantayan, at sinabing “lumalabag ito sa lahat ng prinsipyo ng immunity na nakapaloob sa United Nations at sa General Assembly nito.”
Konteksto ng US at Palestine
Noong 29 Agosto, inanunsyo rin ng Washington ang visa denials at revocations para sa mga miyembro ng Palestine Liberation Organization (PLO) at ng Palestinian Authority, na pinagbintangan ng “pagsira sa prospects ng kapayapaan.” Para kay Petro, ang paghadlang sa kanilang pagpasok at ang pagkakansela sa kanyang visa bilang pagtutol sa genocide ay nagpapakita na ang US government ay hindi na sumusunod sa internasyonal na batas.
Tinig ng Colombia sa Palestine
Sa pamumuno ni Petro, mas nagpapahayag ng suporta ang Colombia sa karapatan ng mga Palestino at mariing kinondena ang digmaan ng Israel sa Gaza.
