Pagpanaw ng Asawa ng Mataas na Kagalang-galang na Marja’ Sayyed Ali al-Sistani

29 Setyembre 2025 - 09:20
Pumanaw na kahapon, Linggo, Setyembre 28, 2025, ang asawa ng Mataas na Kagalang-galang na Marja’ Sayyed Ali al-Husayni al-Sistani.

Sa pahayag ng tanggapan ng komunikasyon ni Sayyed Sistani, binanggit na si Kareema, anak ni Ayatollah Sayyed Mirza Hassan at apo ng Sayyed al-Mujaddid al-Shirazi (qudisa siruhuma), ang asawang kagalang-galang ng Marja’, ay pumanaw at lumipat na sa piling ng Diyos.

Ayon sa pahayag, ang kanyang banal na labi ay ililibing sa kanyang huling hantungan sa ika-9 ng umaga sa Lunes, ika-6 na araw ng Rabi’ al-Akhir, mula sa Sheikh Al-Tusi Mosque. Bukod dito, magkakaroon ng Majlis al-Fatiha para sa kanyang kaluluwa sa Al-Khadra Mosque sa parehong Lunes at Martes pagkatapos ng Maghrib at Isha prayers.

