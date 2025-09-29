Inamin ni Netanyahu ang Paggamit ng Social Media para Impluwensyahan ang Suporta ng US

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 28 Setyembre 2025, iniulat ng Anadolu at AhlulBayt News Agency na inamin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aktibo niyang ginagamit ang mga social media platform tulad ng TikTok at X upang tiyakin ang suporta ng Estados Unidos para sa digmaan ng Israel sa Gaza.
Paglalahad ni Netanyahu
Sa isang closed-door meeting kasama ang mga Amerikanong influencers sa Israel Consulate General sa New York, tinawag ni Netanyahu ang social media bilang “ang pinakamahalagang sandata … upang tiyakin ang ating base sa US.”
Binigyang-diin niya ang TikTok bilang “ang pinakamahalagang acquisition sa kasalukuyan,” na nagpapahiwatig na ang kontrol sa app na pag-aari ng China ay magbibigay ng malaking impluwensya sa pampublikong opinyon at politika sa US. Idinagdag niya na ang leverage sa TikTok at X ay magbibigay sa Israel ng malaking kapakinabangan sa larangan ng politikal at pampublikong suporta.
Konteksto ng TikTok sa US
Isang araw bago nito, pinirmahan ni US President Donald Trump ang executive order na nag-apruba sa paglilipat ng operasyon ng TikTok sa US sa isang consortium ng mga Amerikanong investors, kabilang sina Oracle, Michael Dell, at Rupert Murdoch.
Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pangamba na si Larry Ellison, tagapagtatag ng Oracle at matinding tagasuporta ng Israel, ay maaaring gamitin ang platform upang isulong ang propaganda ng Israel.
Internasyonal na Reaksyon
Ang isyung ito ay lumilitaw kasabay ng paglaki ng internasyonal na pag-iisa sa Israel dahil sa digmaan sa Gaza, na ikinamatay ng higit sa 65,600 Palestino—kadalasang kababaihan at bata—simula Oktubre 2023.
Noong ika-80 na UN General Assembly, nagsalita si Netanyahu sa halos walang laman na bulwagan habang maraming delegasyon ang naglakad palabas bilang protesta sa patuloy na pananalasa ng Israel sa Gaza, na ngayon ay papasok na sa ikatlong taon.
