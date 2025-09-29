Mensahe ng mga Bilanggong Bahraini sa Unang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga bilanggong pampulitika sa Jo Central Prison ng Bahrain ang naglabas ng pahayag para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah, na kanilang tinawag na “Sayyid ng mga Martir ng Ummah” at “Pinuno ng Paninindigan (Muqawama)”. Ipinahayag nila ang paninindigan na magpapatuloy sila sa landas ng paglaban at hindi tatalikod sa adhikaing resistansya at pagtatanggol sa Palestina.
Nilalaman ng kanilang pahayag:
“Dumating ang unang anibersaryo ng pagkamartir ni Sayyid ng mga martir ng Ummah, ang Pinuno ng Paninindigan, Sayyid Hassan Nasrallah, at kami—na nakakulong sa mga piitan ng mga mapang-api—ay muling nangakong tapat sa kanya, sa nagwaging Hezbollah, at sa buong kampo ng Muqawama, lalo na sa pinuno ng prente, Imam Khamenei.
“Ang landas na iginuhit ni Sayyid al-Muqawama sa pamamagitan ng kanyang dugo at buhay ay mananatiling ilaw at gabay para sa lahat ng malaya at inaapi na tumitindig laban sa pandaigdigang pang-aapi. Siya ay patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon, nag-aalay ng mga dakilang halagahang Islamiko, at kahit sa kanyang pagkamartir, nakikita naming lumalago at lumalawak ang mga halagang ito.
“Hindi kailanman mapapawi ng kampo ng imperyalismo ang kanyang karangalan at impluwensya. Ang anumang ginagawa ng mga rehimeng karatig, kabilang ang rehimeng Bahraini, laban sa landas ni Sayyid ay magbubunga lamang ng kahihiyan at pagkalugi para sa kanila.
“Ang sambayanang Bahraini—lalaki at babae, bata at matanda—kabilang ang mga bilanggong malaya ang diwa, ay nananatiling tapat sa kanilang pangako at handa na magpatuloy hangga’t kinakailangan.
“Kami ay maglalakad sa iyong landas, O Nasrallah, at hinding-hindi namin tatalikuran ang Palestina, ang kanyang bayan, at ang mga sagradong lugar nito.”
