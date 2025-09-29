Pagpupugay ng mga Muslim sa Melilla at Ceuta sa Pahayag ng Hari ng Espanya na Sumusuporta sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komunidad ng mga Muslim sa Melilla at Ceuta, dalawang lungsod-pantalan na awtonomo sa hilaga ng Morocco ngunit nasa ilalim ng pamahalaan ng Espanya, ang talumpati ni Haring Felipe VI sa United Nations hinggil sa Gaza.
Ayon sa pahayag ng mga Muslim sa Melilla, ipinakita ng Hari ang “pagiging makatao at katatagan” nang kanyang banggitin ang pangangailangang wakasan ang karahasan sa Gaza. Sinabi ni Ahmed Mouh, pinuno ng mga Muslim sa Melilla, na ang mga salita ng Hari ay “matatag at puno ng pagkatao, na sumasalamin sa moral na paninindigan para sa pandaigdigang katarungan at dignidad.”
Dagdag pa ni Mouh, buong sigasig at damdamin nilang tinatanggap ang posisyon ng Hari sa gitna ng karahasan at pagdurusa ng libu-libong pamilya. Para sa kaniya, ang mensahe ni Felipe VI ay lampas sa karaniwang diplomasya at nagsisilbing paalala na hindi dapat manahimik ang mga institusyon at mamamayan sa harap ng kawalang-katarungan.
Tinukoy ng komunidad ng mga Muslim sa Melilla na ang pahayag ng Hari ay “nagbigay ng tinig sa mga walang tinig” at nagdulot ng pag-asa sa mga nangangarap ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan para sa Palestina. Bilang isang lungsod na may mayamang halong kultura at relihiyon, ipinahayag ng Melilla Muslim Community ang kanilang malalim na pakikiramay sa krisis sa Gaza at nanawagan na magsilbing inspirasyon ang naturang pahayag upang patuloy na igalang ng lipunang sibil at mga institusyong Espanyol ang pandaigdigang katarungan at dignidad ng mga bansa.
Samantala, ang mga Muslim sa Ceuta, isa pang lungsod-pantalan sa hilagang Aprika na hawak ng Espanya, ay nagpaabot din ng kanilang pasasalamat kay Haring Felipe VI sa kaparehong dahilan.
Matagal nang pinagtatalunan ng Morocco at Espanya ang pagmamay-ari ng Melilla at Ceuta. Sa kabila nito, sa kanyang talumpati sa UN General Assembly, mariing kinondena ng Hari ang “mga krimen ng rehimeng Zionista sa Gaza” at nanawagan:
“Sumisigaw kami, nananawagan at humihiling: itigil ang pagpatay na ito ngayon. Huwag na nating hayaang magpatuloy ang kamatayan sa isang bayang marunong at may sinaunang kasaysayan na matagal nang nagdurusa.”
………….
328
Your Comment