Mga Media na Wikang Hebreo: Nililinlang umano ng Ehipto ang Tel Aviv tungkol sa presensya ng militar nito sa Sinai

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng ilang media na gumagamit ng wikang Hebreo sa Israel na lumabag ang Ehipto sa kasunduang pangkapayapaan noong 1979 sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming pwersang nakabaluti sa Sinaing Península—higit sa limitasyong nakasaad sa kanilang kasunduan.
Ipinahayag ng Natsiyo Net na ginagamit ng Cairo ang dahilan ng “pagtugon sa terorismo at pagpigil sa pagpuslit” para maipadala ang mga pwersang ito, at sinasabing may ganap na koordinasyon sila sa Israel. Ngunit tinawag ng nasabing media ang pahayag na ito bilang “kasinungalingan” at “hindi makatotohanan.”
Iniulat din ng Kan 11 na isang delegasyong panseguridad mula Tel Aviv ang bumisita sa Cairo noong nakaraang linggo upang talakayin ang mga kaayusang panseguridad sa hangganan. Nangyayari ito sa gitna ng tumitinding tensyon ng dalawang bansa dahil sa digmaan sa Gaza at pagkakaiba ng pananaw tungkol sa kalagayan ng Sinai.
Nagbabala ang pahayagang Maariv at iba pang media sa Israel na ang ilang pasilidad militar ng Ehipto sa Sinai ay maaaring may katangiang pang-atake, na anila’y maaaring magdulot ng seryosong pagsubok sa relasyon ng dalawang bansa.
Ayon sa ulat ng Axios mula sa US, hiningi umano ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa Washington noong nakaraang linggo na direktang kumilos upang bawasan ang presensya ng militar ng Ehipto sa Sinai—patunay ng lumalaking pag-aalala ng Israel sa posibleng pagbabago ng mga patakaran sa seguridad sa timog na hangganan.
Bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Ehipto sa pamamagitan ng “General Information Authority,” na nagsasabing ang presensya ng militar sa Sinai ay para lamang labanan ang banta ng terorismo at pagpigil sa pagpupuslit, at isinagawa ito nang buo sa loob ng kasunduan sa kapayapaan at may koordinasyon ng mga kaugnay na panig. Mariin ding itinanggi ng Ehipto ang anumang layunin na magpalala ng tensyon.
Gayunpaman, patuloy pa ring inaakusahan ng mga media sa Israel ang Ehipto na pinahihintulutan ang pagpupuslit ng armas mula Sinai na nagdudulot ng panganib sa seguridad ng Israel. Ayon sa mga pinagmumulan, daan-daang malalaking drone na may dalang armas ang kamakailan lamang nakapasok mula Sinai at ibinenta ng mga Bedouin na smuggler sa mga armadong grupo sa West Bank.
Sa huli, nagbabala ang Natsiyo Net na sa kasalukuyan ay hindi kayang pigilan ng Israel ang prosesong ito at, dahil sa mga limitasyon ng kasunduang pangkapayapaan, hindi nila matarget ang mga pinagmumulan ng mga drone. Nanawagan ang media na ito na mas maging matindi ang tugon ng Tel Aviv laban sa banta sa seguridad na dulot ng pagpupuslit ng armas.
