Tinalakay ng Parlamento ng Iran ang Posibleng Pag-alis mula sa Kasunduan sa Pagpigil sa Pagkalat ng Nuklear bilang Tugon sa Kanluran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng AhlulBayt News Agency (ABNA) na pinag-usapan ngayong Linggo ng Majlis (Parlamento ng Iran) ang posibilidad ng pag-alis mula sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) bilang tugon sa muling pagpapatupad ng mga parusang pandaigdig laban sa Tehran.
Ayon sa ulat ng IRNA, nagsagawa ng saradong sesyon ang parlamento matapos hilingin ng ilang mambabatas na talakayin ang mga panloob na isyu, partikular ang pagbabalik ng mga parusang ipinataw ng United Nations.
Binanggit ng website na Nour News na may mga hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa pag-aalok na umatras ang Iran mula sa NPT, at iginiit na “hindi obligado ang bansa na ipatupad ang mga desisyong iyon.”
Nagbabala ang Tagapagsalita ng Parlamento na anumang hakbang laban sa Iran batay sa mga nasabing resolusyon ay “sasalubungin ng matinding tugon.”
Dagdag pa niya, ang mga bansang Kanluranin ay nagtakda umano ng kundisyon para sa pakikipag-negosasyon sa Washington at pagpapapasok sa mga inspektor ng International Atomic Energy Agency (IAEA) kapalit ng pagpapalawig ng tinatawag na snapback mechanism o “trigger mechanism” ng mga parusa.
Sinabi ni Mohammad Bagher Ghalibaf, “Kung sinumang bansa ang magsagawa ng aksyon laban sa Iran batay sa mga ilegal na desisyong ito, mahaharap sila sa matibay na tugon mula sa amin. Ang tatlong bansang Europeo na nagpasimula ng hakbang na ito ay makakatanggap din ng aming tugon.”
Bago ang sesyon, inihayag ni Mambabatas Esmail Kowsari sa panayam ng Young Journalists Club (YJC), na kaakibat ng opisyal na telebisyon ng Iran, na tatalakayin ng parlamento ang posibilidad ng pag-alis sa kasunduan.
Nang tanungin kung ang pag-alis ba ng Iran sa NPT ay nangangahulugan ng pagbuo ng sandatang nuklear, sagot ni Kowsari: “Hindi, hindi iyon ang ibig sabihin. Hihimayin pa ang usaping iyon sa ibang pagkakataon, at maaari naming isama sa agenda kung kinakailangan.”
