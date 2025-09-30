Espesyal na Seremonya sa Qom para sa Anibersaryo ng Pagkamartir nina Nasrallah at Safi al-Din

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Gaganapin ang isang malakihang pagtitipon sa banal na dambana ni Hazrat Fatima Masumeh (S) sa lungsod ng Qom upang gunitain ang unang anibersaryo ng pagkamartir nina Sayyid Hassan Nasrallah at Sayyid Hashem Safi al-Din, mga kilalang pinuno ng Kilusang Islamikong Resistance.
Dadalo ang mga bantog na marja (mataas na kleriko ng Shi’a), mga iskolar mula sa mga seminaryo at unibersidad, mga kinatawan ng iba’t ibang organisasyong pandaigdig, pamilya ng mga martir, at mga mamamayang tagasunod ng AhlulBayt mula sa iba’t ibang sektor.
Kabilang sa mga katuwang sa pagdaraos ng seremonya ang Tanggapan ng Kataas-taasang Pinuno sa Qom, ang Pangangasiwa ng Dambana ni Hazrat Fatima Masumeh, ang World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, ang Jamiat al-Mustafa International University, pati na rin ang iba pang institusyong pang-seminaryo, pambansang ahensya ng kultura, at mga kilusang pang-resistansya tulad ng Hezbollah, Hashd al-Shaabi, Zainabiyoun, Fatemiyoun, at iba pa.
Idaraos ang seremonya Miyerkules, 9 Mehr 1404 (katumbas ng 1 Oktubre 2025), kaagad pagkatapos ng pagdarasal ng Maghrib at Isha, sa Imam Khomeini Hall ng banal na dambana ni Banuy-e-Karāmat Hazrat Fatima Masumeh (S).
