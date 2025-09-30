47 Mambabatas ng US Suportado ang Petisyon para sa Kalayaan ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinangunahan ni US Congressman Ro Khanna ang isang petisyon na humihiling sa administrasyon ni Trump na kilalanin ang estado ng Palestina, na sinuportahan ng 47 mambabatas.
Hiniling ni Khanna, isang Democratic representative mula California, kay US Secretary of State Marco Rubia na pormal na kilalanin ang Palestina bilang isang malayang estado.
Ang petisyon, na pinangunahan ni Khanna at nilagdaan ng 47 mambabatas, ay isinampa sa Pangulo ng Estados Unidos noong Setyembre 26.
Sa isang post sa X, ibinahagi ni Khanna ang update tungkol sa inisyatiba, sinabi:
“47 House Democrats ang sumuporta sa aking liham upang kilalanin ang isang Palestinian state. 30 ang lumagda sa liham na hayagang tutol dito.”
Dagdag pa niya:
“Nagbabago na ang daloy, pero marami pa tayong gagawin.”
Ang petisyon, na unang iniulat ng The Guardian, ay humihiling kay Rubia na sundan ang halimbawa ng mga bansang Europeo at kilalanin ang Palestina bilang isang soberenya at malayang estado.
Sa kasalukuyan, karamihan sa mahigit 190 miyembrong estado ng UN ay opisyal na kinikilala ang estado ng Palestina.
