Ayon sa The Guardian: Plano ni Trump para sa Katapusan ng Digmaan—“Walang Pangunahing Detalye,” May “Kondisyonal” at “Malabo” na Kinabukasan para sa G

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kamakailan, inilabas ng White House sa gitna ng pagpupulong ng Punong Ministro ng Israel at Pangulo ng Estados Unidos ang 20-point plan ni Donald Trump para wakasan ang digmaan sa Gaza.
Ayon sa ulat ng pahayagang Ingles na The Guardian, maraming hindi malinaw sa plano ni Trump, kaya’t tinukoy ito bilang “kulang sa pangunahing detalye.”
Binanggit ng ulat na hindi kinakailangang umatras nang buo ang Israel bago mapalaya ang mga bihag, at kahit matapos mailigtas ang lahat ng bihag, may 72 oras pa ang Israel upang tanggapin ang kasunduan.
Isa pang bahagi ng plano ay nagsasaad na ang pamahalaan ng Gaza ay ililipat sa isang pansamantalang institusyon sa anyo ng “teknokratikong at hindi-politikal na komite ng mga Palestino,” na magiging ilalim ng pangangasiwa ng isang “international peace board” na pinamumunuan ni Donald Trump. Tinukoy ng Guardian ang bahaging ito bilang malabo.
Mula rito, ang pagkakatatag ng isang Palestinong bansa ay itinakda lamang bilang isang “kondisyonal at hindi tiyak” na posibilidad. Ayon sa plano: “Kapag ganap na naisakatuparan ang reporma sa Palestinian Authority, maaaring magkaroon ng landas tungo sa autonomiya at pagtatatag ng Estado ng Palestina.”
