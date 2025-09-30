Pagtaas ng Gastos Militar, Nagdala sa Israel ng Bagong Rekord ng Budget Deficit

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Gaza, nahaharap ang ekonomiya ng Israel sa resesyon, walang katulad na kakulangan sa badyet, at hidwaan sa pulitika tungkol sa susunod na taon ng budget.
Ayon sa ulat ng Reuters, pinayagan ng Knesset (parlamento ng Israel) ang pagtaas ng ceiling ng budget deficit para sa 2025 sa 5.2% ng GDP, mas mataas sa dating 4.9%.
Ang desisyon ay bunga ng pangangailangan na pondohan ang karagdagang 31 bilyong shekel (mga $9.35 bilyon) para sa gastos militar, kung saan 29 bilyong shekel nito ay direktang inilaan sa sektor ng seguridad.
Ayon sa Calcalist, ang pagtaas na ito sa gastos ay magreresulta sa pagbawas ng 3.35% sa budget ng mga ministeryo simula sa susunod na taon. Bukod dito, mababawasan ang 481 milyong shekel ($145 milyon) mula sa pondo ng mga paaralang pangrelihiyon.
Habang may hindi pagkakasundo sa hanay ng koalisyon sa isyung ito, 55 na mambabatas ang bumoto pabor sa pagtaas ng ceiling ng deficit, at 50 ang bumoto laban. Ang partidong Yahadut Hatorah ay tumutol, ngunit sinabi ng partidong Shas na ang pondo ay gagamitin para sa mahahalagang pangangailangan tulad ng pagbili ng bala at sahod ng mga reservistang sundalo.
Samantala, iniulat ng Central Bank ng Israel na pinanatili nila sa 4.5% ang pangunahing interest rate sa ika-14 magkakasunod na pagpupulong, at sinabing kahit bumaba ang inflation sa 2.9% noong Agosto mula sa 3.1% noong Hulyo, wala silang madaliang pagbabago sa patakaran sa pera. Ang ekonomiya ng Israel ay bumagsak ng 4% sa ikalawang quarter ng 2025, at patuloy na makikita ang mga senyales ng resesyon.
Kasabay nito, ang kawalang-katiyakan tungkol sa budget ng 2026 at banta ng mga ekstremistang partidong kanan na umalis sa koalisyon ay nagpapatindi sa pulitikal na kawalang-tiyak ng Israel. Ayon sa mga analyst, maaari itong humantong sa maagang halalan sa Hunyo 2026.
