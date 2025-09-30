Yemeni Missile at Drone, Tumama sa mga Target ng Israel sa Tel Aviv at Eilat

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang hukbong armado ng Yemen (pwersa ng Sanaa) ay nagsagawa ng dalawang operasyon militar laban sa kaaway na Israel, na tumama sa mga sensitibong target sa sinakop na Yaffa (kilala bilang Tel Aviv) gamit ang hypersonic ballistic missile na “Palestine‑2” na may maramihang warheads, at tinarget ang dalawang mahahalagang pasilidad sa Umm al‑Rashrash (kilala bilang Eilat) gamit ang mga drone.
Ayon sa pahayag ng pwersa ng Sanaa:
“Bilang suporta sa pinag‑apiang bayan ng Palestina at kanilang mga minamahal na mujahidin, at bilang tugon sa mga krimen ng genocide at ang mapanganib na eskalasyon na isinasagawa ng kaaway na Israel laban sa ating mga kapatid sa Gaza Strip, at sa konteksto ng pag‑tugon sa agresyong Israeli laban sa ating bansa:
Ang puwersang misil ng Hukbong Armas ng Yemen ay nagsagawa ng isang kwalitatibong operasyong militar gamit ang Palestine‑2 hypersonic ballistic missile na may maramihang warheads, na tumama sa ilang sensitibong target sa sinakop na lugar ng Yaffa.
Ang operasyon ay matagumpay na naabot ang mga layunin nito, salamat sa Diyos, at nagdulot ng paglikas ng milyon‑milyong mga kawan ng mga mananakop na Zionista patungo sa mga silungan.
Ang puwersa ng UAV ng Hukbong Armas ng Yemen ay nagsagawa rin ng isang kwalitatibong operasyong militar gamit ang dalawang drone na tumarget sa dalawang vital na target ng kaaway sa lugar ng Umm al‑Rashrash sa katimugang sinakop na Palestina.
Ang operasyon ay matagumpay na naabot ang mga layunin nito, salamat sa Diyos.
Ipinapahayag ang malaya at malayang Yemen na ang tanging pagpipilian para sa ating Arabong at Islamikong ummah sa harap ng kaaway na ito—na umaatake sa mga bansang Arabo at Islamiko at gumagawa ng mga masaker at genocide laban sa ating mga tao sa Gaza—ay ang paglaban, pagtindig nang matatag, at pagbibigay ng lahat ng kinakailangang suporta sa pinag‑apiang taong Palestino at sa kanilang marangal at kagalang‑galang na paglaban.
Kami ay magpapatuloy sa pagtupad ng aming relihiyoso, moral at makataong tungkulin hanggang sa huminto ang agresyon laban sa Gaza at maiaahon ang siege.”
