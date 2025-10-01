Ang Pangalan ni Nasrallah ay Kaugnay ng Seguridad at Tiwala / Ang Mga Sandata ng Hezbollah ay Mananatiling Bahagi ng Ekwasyon ng Lebanon at Rehiyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinuturing siya ng lahat bilang isang sagisag ng dangal at paglaban, at bilang huwaran ng mga mithiin ng malaking bahagi ng mga mandirigmang Shi’a na nagnais ng soberanya, kalayaan, at kasarinlan para sa Lebanon.
Isang taon na ang lumipas mula nang pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah, ang yumaong Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon. Sa kanyang pamumuno at tapang, hindi lamang niya binago ang mga ekwasyon sa Lebanon at rehiyon, kundi nag-iwan din siya ng malaking epekto sa opinyong pandaigdig hinggil sa imperyalismo at sionismo.
Propesor Taysir Hamieh, iskolar at mananaliksik na Lebanese sa Maastricht University sa Netherlands, ay nagbigay ng pagsusuri tungkol sa personalidad ni Sayyid Hassan Nasrallah, ang kanyang mahalagang papel sa pamumuno ng Hezbollah at ng Axis of Resistance, at ang kasalukuyang kalagayan ng Hezbollah sa ilalim ng pamumuno ni Sheikh Naim Qassem.
Ang Pagkawala kay Sayyid Hassan Nasrallah at ang Epekto Nito
Ayon kay Hamieh, ang pagkawala ni Nasrallah ay nagkaroon ng malalim na epekto:
Pamumuno at Impluwensiya: Isa siyang karismatikong pinuno na nagbuklod sa iba’t ibang bahagi ng kilusan. Ngayon, mas malaki ang papel ng iba pang mga lider sa Iran, Iraq, Yemen, at Syria.
Epekto sa Hezbollah: Nawala nila ang kanilang makasaysayang lider, na siyang nanguna sa mahahalagang labanan. Bagaman matatag ang organisasyon, ramdam ng mga tagasuporta ang malaking kakulangan, lalo na’t iniuugnay ang pangalan ni Nasrallah sa seguridad at tiwala.
Epekto sa Axis of Resistance: Pinatibay ang konsepto ng “kolektibong pamumuno,” ngunit nawala ang isang mahalagang sandata sa larangan ng media at sikolohikal na digmaan.
Epekto sa Rehiyon at Pandaigdig: Ginamit ng mga kalaban ang kanyang pagkawala upang subukang pahinain ang kilusan, ngunit nagdulot din ito ng inspirasyon sa bagong henerasyon na sumali sa paglaban.
Impluwensya ni Nasrallah sa Lipunang Lebanese
Sa Shi’a: Isa siyang simbolo ng dangal at paglaban, nagpataas ng kumpiyansa laban sa mga pagtatangka na isantabi ang kilusan.
Sa Sunni: Sa kabila ng ilang di pagkakasundo sa pulitika, tinanggap siya dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pag-iwas sa sektaryanismo.
Sa Kristiyano at Maronita: Nakabuo siya ng alyansa, lalo na kay Michel Aoun, at marami ang kumilala sa kanyang papel sa pagtatanggol laban sa pananakop ng Israel.
Itinuturing si Nasrallah hindi lamang bilang pinuno ng isang grupo, kundi bilang isang pambansang simbolo ng pagkakaisa at soberanya ng Lebanon.
Pananaw ng Mga Politiko at Isyu ng Sandata ng Hezbollah
Karamihan sa mga pulitiko, maging kaalyado man o kalaban, ay nakakita kay Nasrallah bilang isang lider na hindi maaaring ipagwalang-bahala.
Tungkol sa isyu ng pag-aalis ng armas ng Hezbollah:
Sa loob ng bansa, ginagamit ito ng ilang grupo bilang panangga sa politika, hindi bilang konkretong plano.
Sa labas, ginagamit ito ng U.S. at Israel bilang kundisyon para sa suporta sa Lebanon.
Ang desisyon dito ay higit na naaapektuhan ng panlabas na presyon kaysa sa loob ng bansa.
Mga Tagumpay ni Nasrallah
Ginawang pambansa at panrehiyong puwersa militar at pulitikal ang Hezbollah.
Pinalakas ang Axis of Resistance bilang pandaigdigang network.
Nakamit ang malakas na impluwensya sa pulitika ng Lebanon.
Napilitang umatras ang Israel mula sa Timog Lebanon (2000) at napagtibay ang pagpigil matapos ang digmaan noong 2006.
Natalo ang mga grupong takfiri at napigilan ang pagsakop ng Lebanon ng mga ekstremista.
Ngunit kapalit nito, nakaranas ang Lebanon ng matinding pag-atake sa ekonomiya, panlipunan, at pampulitika mula sa U.S., Israel, at kanilang mga kaalyado.
Hezbollah sa Pamumuno ni Sheikh Naim Qassem
Hindi nakasalalay sa isang tao ang Hezbollah. Sa ilalim ni Sheikh Naim Qassem, nananatili ang pagkakaisa at patuloy ang kilusan. Bagaman wala siyang kaparehong karisma ni Nasrallah, may malawak siyang karanasan at nakatutok ang pamumuno sa kolektibong sistema.
Sa kabila ng matinding presyon, nananatili ang lakas ng Hezbollah sa militar, politika, at ekonomiya, at patuloy na may malakas na suporta mula sa mamamayan.
Matatanggal ba ang Armas ng Hezbollah?
Ayon kay Hamieh: Hindi ito mangyayari. Itinuturing ng Hezbollah na ang kanilang armas ang pangunahing garantiya laban sa Israel at para protektahan ang Lebanon.
Sa hinaharap, maaaring pag-usapan ang relasyon ng armas ng Hezbollah sa estado, ngunit hindi ang ganap na pag-aalis nito. Sa pamumuno ni Sheikh Naim Qassem, mananatiling bahagi ng ekwasyon ng Lebanon at rehiyon ang armas ng Hezbollah sa mga susunod na taon.
