Binalaan ng Houthis ang Amerika / Malalaking Kumpanya ng Langis ang Tatargetin

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang grupong Ansarullah (Houthis) ng Yemen, bilang tugon sa mga bagong parusa ng Washington, ay nag-anunsyo na tatargetin nila ang malalaking kumpanyang langis ng Amerika tulad ng ExxonMobil at Chevron.
Sinabi ng grupong Ansarullah na ang mga nasabing kompanya ang magiging pangunahing target sa kanilang mga operasyon.
Batay sa ulat ng Humanitarian Operations Coordination Center na nakabase sa Sana’a, isinama nila sa listahan ng parusa ang 13 kumpanyang Amerikano, 9 na indibidwal, at 2 barko.
Sa kanilang pahayag, sinabi ng sentro na ang mga kompanya, tao, at ari-arian ay pinatawan ng parusa dahil sa kanilang pakikilahok sa pagpapadali ng pag-export o muling pag-export, paglilipat, pagkakarga, o pagbili at pagbebenta ng krudong langis ng Amerika mula sa mga pantalan nito.
Ayon sa Executive Director ng nasabing sentro, ang hakbang na ito ang unang tugon sa mga parusang ipinataw ng U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Hunyo 20, Hulyo 22, at Setyembre 11, 2025, na naglista ng ilang kompanya, indibidwal, at barko.
Dagdag pa niya, ang hakbang na ito ay taliwas sa naunang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Oman noong Mayo 6, na nagsabing may kasunduan na sa pagbawas ng tensyon at tigil-putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Yemen.
Sa ilalim ng kasunduan sa tigil-putukan na nilagdaan sa panahon ng dating Pangulong Donald Trump, nangako ang Houthis na hindi sila aatake sa mga barkong may kaugnayan sa Amerika sa Dagat na Pula at Gulf of Aden.
Ang Humanitarian Operations Coordination Center ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga puwersang kaalyado ng Houthis at ng mga kumpanyang sangkot sa komersyal na transportasyong pandagat.
