Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pumanaw ang embahador ng South Africa sa Paris, si Emmanuel Methithwa, matapos mahulog mula sa ika-22 palapag ng isang hotel. Iniulat ng mga midyang Pranses na kasalukuyang iniimbestigahan nang masusi ang insidente at hindi pa malinaw kung ito’y isang aksidente o sinadyang gawin.
Natagpuan si Methithwa ngayong umaga sa loob ng compound ng Hôtel Hyatt sa Paris, matapos mahulog mula sa mataas na palapag.
Batay sa mga ulat, agad na ipinadala ng mga awtoridad ng Pransya ang mga puwersang pangseguridad upang siyasatin ang lugar. Natagpuan ang bangkay ni Methithwa sa paligid ng hotel sa parehong umaga.
Hanggang ngayon, wala pang malinaw na detalye hinggil sa sanhi ng pagkahulog. Ilan sa mga ulat ay nagsasabing maaaring ito’y aksidente, subalit binibigyang-diin din ng midya ang posibilidad ng sinadyang aksyon o pagkakasangkot ng ikatlong partido.
Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs ng South Africa ang pagkamatay ng kanilang embahador at tiniyak na kanilang tututukan ang buong imbestigasyon. Hiniling nila sa mga awtoridad ng Pransya ang ganap na transparensiya sa proseso. Dagdag pa rito, tiniyak nila na ang pamilya ng nasawi ay maaabisuhan habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat.
Bago maitalaga sa Paris, si Methithwa ay may malawak na karanasan sa diplomasya at internasyonal na relasyon. Sinusubukan ngayon ng media na alamin kung siya ay nasa pormal na tungkulin o misyong opisyal noong nangyari ang insidente.
Iniulat ng mga midyang Pranses na may espesyal na imbestigador na itinalaga upang suriin ang eksaktong lugar ng pagbagsak at mangalap ng ebidensya. Sinusuri rin ang mga CCTV footage mula sa hotel at kalapit na gusali upang makakuha ng posibleng mga pahiwatig.
Habang sinimulan na ang paunang imbestigasyon, wala pang tiyak na petsa kung kailan ilalabas ang opisyal na resulta. Nagbabala rin ang mga midyang internasyonal na iwasan ang mabilisang konklusyon, at hinihikayat na hintayin ang mga pormal na ulat bago gumawa ng haka-haka.
Ang ABNA24 ay magbibigay ng karagdagang impormasyon kapag may opisyal na update mula sa mga kaukulang awtoridad.
