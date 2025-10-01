Lumapit na ang barkong Libyan na “Omar Mukhtar” sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng media office ng barkong Libyan na “Omar Mukhtar” na ito ay nasa layong 250 nautical miles na lamang mula sa Gaza Strip.
Inaasahang papasok na ang barko sa pinakamahirap na yugto ng paglalakbay nito sa loob ng susunod na 24 oras habang sinusubukang basagin ang blockade at maghatid ng makataong tulong.
Bilang suporta, naglabas ng pahayag ang mga tribo ng Bani Walid na nagpahayag ng kanilang buong pagsuporta sa misyong ito at binigyang-diin na ang anumang pag-atake sa barko ay ituturing na tuwirang pag-atake laban sa kanilang lungsod at mamamayan.
Hinimok din nila ang pamahalaan ng Libya na akuin ang buong responsibilidad sa pagbibigay-proteksyon sa barko at sa mga tripulante nito, at tiyakin na magpapatuloy nang walang sagabal ang makataong misyon.
Nagpahayag naman ng pasasalamat si Dr. Mohammed Al-Haddad, pangkalahatang tagapag-ugnay ng barko, sa suporta ng mga mamamayan ng Bani Walid. Aniya, ito ay sumasalamin sa malaya at makataong paninindigan ng sambayanang Libyan kaugnay ng usapin ng Palestina.
Nagbabala rin siya na ang anumang pagtatangka na targetin ang barko ay ituturing na tuwirang pag-atake laban sa mga tribo ng Bani Walid, at iginiit na sa kabila ng mga banta, magpapatuloy ang barko sa itinakdang ruta nito.
Samantala, si Nasser Asaddah, isang nakatatandang pinuno mula sa komunidad ng Al-Saadi Al-Tabouli sa Bani Walid, ay nagsabi na ang mga kalahok sa misyong ito ay nagmula pa sa iba’t ibang panig ng mundo upang makiisa sa mga taga-Gaza na kasalukuyang dumaranas ng walang kapantay na blockade at gutom.
Nanawagan din siya sa mga mamamayan ng Libya at sa pandaigdigang komunidad na magkaisa laban sa pananakop ng Israel at ipakita ang pakikiisa sa Gaza.
…………
328
Your Comment