Pag-aresto sa tatlong kasapi ng "Karavan ng Samud" sa Cairo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaresto ng mga pulis ng Egypt ang tatlong katao kabilang ang dalawang miyembro ng preparatory committee ng Karavan ng Samud, sa harap ng pangunahing opisina ng karavan sa lungsod ng Cairo.
Sa isang maikling pahayag, sinabi ng komite na hindi pa malinaw kung saan dinala ang mga naaresto, at napansin din ang pagdami ng mga puwersang panseguridad sa paligid ng pangunahing himpilan.
Sa kabila ng mga pag-aresto, ipinagpatuloy pa rin ng komite kahapon ang pagtanggap ng mga makataong tulong mula sa iba’t ibang probinsya ng Egypt sa harap ng kanilang opisina. Habang tinatanggap ang tulong, bitbit ng mga kasapi ang bandila ng Palestina at sumisigaw ng mga slogan tulad ng:
“Narito kami at itinataas ang bandila”
“O Palestina, hindi ka namin nakalimutan, kasama mo ang buong sambayanang Arabo.”
Sa mga nakaraang araw, nagsagawa rin ng field visits ang mga miyembro ng komite sa mga baybayin at pantalan upang inspeksyunin ang mga bangkang lalahok sa paglalakbay ng karavan. Ayon sa kanila, nagpapatuloy pa rin ang mga pagsisikap upang makakuha ng sapat na mga bangka para sa misyon.
Nanawagan ang komite sa mga may-ari ng bangka, indibidwal, at mga kompanya na mag-donate o magpaupa ng mga bangka bilang suporta sa paglalakbay ng karavan at sa pagsira ng blockade ng Gaza.
Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng komite na naputol ang ugnayan nila sa opisyal na responsable sa bangkang “Ibiza”, na sana’y sasama sa biyahe patungong Gaza.
