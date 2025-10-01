Video | Pagkamatay ng 3 Mag-aaral sa Indonesia matapos gumuho ang gusali ng Islamic school

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Gumuho ang gusali ng Islamic school na Al-Haziny sa probinsya ng East Java, Indonesia, habang ang mga mag-aaral ay nagsasagawa ng dasal sa hapon (Salat al-Asr).
Sa insidente, tatlong mag-aaral ang namatay, at iniulat na nasa pagitan ng 35 hanggang 65 iba pang mga estudyante ang posibleng nananatiling nakabaon sa ilalim ng guho.
Ayon sa tagapagsalita ng pulisya, ang gusali ay bumagsak bigla habang ang mga estudyante ay abala sa pagdarasal. Idinagdag din niya na ang gusali ay itinayo nang may labag na pagpapalawak, dahilan upang ito’y mas madaling gumuho.
