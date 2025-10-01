2 Israeli sa timog Tel Aviv, inaresto dahil sa paratang ng espiya para sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng pulisya ng Israel at ng Shin Bet (Shabak), ang ahensya ng panloob na seguridad, na dalawang mamamayan mula sa lungsod ng Holon, sa timog ng Tel Aviv, ay inaresto dahil sa umano’y pakikipag-ugnayan sa mga ahensiya ng intelihensiya ng Iran at pagsasagawa ng mga operasyong paniktik sa loob ng Israel.
Batay sa pahayag, ang pag-aresto ay bunga ng magkasanib na imbestigasyon ng yunit na Lahav 433 (espesyal na yunit kontra sa malalaking krimen at internasyonal na krimen) at ng Shabak. Napag-alamang ang pangunahing akusado, si Maoer Kringel, 26 taong gulang, ay mula pa sa simula ng taong 2025 nakikipag-ugnayan na sa mga ahenteng Irani at tumanggap ng mga utos para magsagawa ng ilang misyon sa seguridad.
Ayon sa imbestigasyon, si Kringel ay kumuha ng mga video ng mga base militar at pampublikong lugar sa Israel at, sa kasagsagan ng huling digmaan, ay muling nakipag-ugnayan sa panig ng Iran upang isagawa ang karagdagang misyon.
Dagdag pa ng pulisya, ang komunikasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng isang organisasyong tinatawag na “VIP Emblement”, na nagpapakilalang isang ahensiyang paniktik ng Iran. Sa pamamagitan ng internet, nagre-recruit ito ng mga Israeli para makipagtulungan. Umano’y tumanggap si Kringel ng bayad sa anyo ng cryptocurrency bilang kapalit ng kanyang serbisyo.
Kasunod ng imbestigasyon kay Kringel, isa pang lalaki na si Tal Amram ang naaresto dahil din sa hinalang pakikipag-ugnayan sa isang banyagang ahente at pagsasagawa ng gawaing paniktik.
Nakabinbin na ang paunang kaso laban kina Kringel at Amram, at nakatakdang ipagpatuloy ng hudikatura ng Israel ang proseso sa mga darating na araw.
Itinuro rin ng Shabak at ng pulisya na sa mga nakaraang buwan ay ilang ulit na silang nag-anunsyo ng pag-aresto sa mga mamamayang Israeli na pinaghihinalaang nagsilbing espiya para sa Iran.
