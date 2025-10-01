Pagtugon ng 8 na Bansang Arabo-Islamiko sa Plano ni Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng pahayag ang mga ministro ng Ugnayang Panlabas ng walong bansa sa mundo ng Arabo at Islamiko bilang pagtugon sa plano ni Trump para wakasan ang digmaan sa Gaza. Bagama’t pinuri nila ang mga pagsisikap ni Trump, malinaw na iniiwasan nila ang mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang plano. Binibigyang-diin ng pahayag ang kahalagahan ng positibo at konstruktibong pakikipag-ugnayan sa U.S. at ibang partido upang makamit ang isang komprehensibong kasunduan, habang mas nakatuon ito sa mga kahilingan ng mga Palestino at ng Hamas. Layunin ng mga bansang pumirma na panatilihin ang ugnayan kay Trump at iwasan ang pananagutan kung mabigo ang plano niya.
Kasunod ng deklarasyon ni Trump tungkol sa kanyang plano para sa digmaan sa Gaza, naglabas ng pahayag ang mga ministro mula sa Saudi Arabia, Turkey, Qatar, Jordan, Egypt, Indonesia, Pakistan, at UAE. Bagama’t mas maaga ang ilan sa mga bansang Kanluranin, tulad ng Spain, sa pagtulak para itigil ang digmaan kaysa sa mga bansang Arabo at Islamiko, hindi nagamit ng huli ang kanilang kapasidad para ihinto ang pagpatay. Gayunpaman, mahalaga ang makatotohanang pagsusuri sa mga pahayag.
Ilang mahahalagang puntos mula sa pahayag:
Hindi eksaktong suporta sa plano ni Trump
Binanggit ng pahayag na tinatanggap nila ang pagsisikap ni Trump para wakasan ang digmaan sa Gaza at ang kanyang pagnanais magbigay daan sa kapayapaan.
Ang pagtanggap sa aksyon ni Trump sa pag-anunsyo ng plano ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa mismong plano.
Hindi tinukoy sa pahayag ang mga bahagi ng plano ni Trump tungkol sa pag-decommission ng armas ng Hamas, pagbuo ng International Council, o pagpapadala ng mga puwersang banyaga sa Gaza.
Pagpapatibay ng positibong pakikipag-ugnayan
Binanggit ng mga ministro ang kahalagahan ng positibo at konstruktibong pakikipag-ugnayan sa U.S. at iba pang partido upang makamit ang isang kasunduan.
Ipinapakita nito na ang kasunduan ay dapat mapagkasunduan ng lahat ng partido, kasama na ang Hamas.
Mga pangunahing aspeto ng kasunduan
Nagpapatuloy ang pahayag sa pagtutok sa pagtulong sa Gaza nang walang limitasyon, pagpigil sa paglilipat ng mga Palestino, pagpapalaya sa mga bihag, pagtiyak ng seguridad ng lahat, ganap na pag-atras ng Israel mula Gaza, muling pagtatayo ng Gaza, at pagtataguyod ng proseso para sa pangmatagalang kapayapaan batay sa two-state solution.
Walang binanggit na kontrobersyal na bahagi na tutol ang Hamas.
Konklusyon:
Ang walong bansang pumirma ay hindi nais magalit kay Trump o akuin ang responsibilidad kung mabigo ang plano.
Ang pahayag ay nagpapakita ng posisyon ng grupo, hindi ng bawat bansa nang paisa-isa. Halimbawa: UAE at Saudi Arabia ay mas bukas sa ibang bahagi ng plano, samantalang Turkey, Qatar, Indonesia, at Pakistan ay mas tutol.
Bagama’t hindi gaanong nakakatulong sa Hamas sa pangmalasang paraan, hindi rin sila pinipilit na sundin ang mga kontrobersyal na kondisyon ng plano.
Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang ulat, maaaring niloko ni Trump ang mga lider ng ilang bansa at hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga opinyon, kaya sa pahayag ay binigyang-diin lamang nila ang mga aspetong kanilang sinusuportahan.
