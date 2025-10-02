Israel pinalalawak ang impluwensiya nito sa Africa sa pamamagitan ng diplomasya at armas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinalalakas ng Israel ang mga aktibidad nitong diplomatiko at militar mula South Sudan hanggang Zambia upang makahanap ng bagong puwang sa kontinente ng Africa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, teknolohiya, at maging armas, sinusubukan ng Tel Aviv na patatagin ang presensya nito—ngunit ayon sa mga analista, ang mga pagsisikap na ito ay nakatakdang mabigo.
Noong huling bahagi ng Agosto, matapos ang mahigit kalahating siglo, muling itinaas ang bandila ng Israel sa Lusaka, kabisera ng Zambia. Dumalo si Gideon Sa’ar, ministro ng ugnayang panlabas ng Israel, sa pagbubukas ng embahada at tinawag itong “pagbabalik sa Africa,” sa kabila ng lumalaking internasyonal na pag-iisa ng Israel dahil sa digmaan sa Gaza.
Ipinahayag ng mga midyang Israeli na ito ay isang tagumpay, at isinulat ng isang pahayagang Hebreo na “maaaring maging susunod na malaking hangganan ng Israel sa Africa ang Zambia.”
Isang masusing estratehiya
• Itinuturing ng mga eksperto na bahagi ito ng mas malawak na plano upang makakuha ng mga bagong kaalyado sa Africa, lalo na sa harap ng lumalaking batikos laban sa Israel.
• Ayon kay Faith Mabera ng University of Witwatersrand, ito ay muling paggamit ng estratehiyang “divide and rule” laban sa South Africa—ang pinakamalakas na kritiko ng Israel sa kontinente.
Bago ang seremonya sa Lusaka, bumisita si Sharren Haskel, deputy foreign minister ng Israel, sa Nigeria. Hindi ito opisyal na inanunsyo ng Abuja, ngunit kasunod nito ay inaresto ang isang lider ng komunidad ng Palestino sa bansa, na nagdulot ng mga tanong tungkol sa posibleng kaugnayan.
Pagkatapos, nagtungo si Haskel sa South Sudan at nangako ng tulong makatao, kasabay ng mga ulat hinggil sa diumano’y lihim na usapan tungkol sa sapilitang paglilipat ng mga Palestino mula Gaza patungong Juba—na itinanggi ng South Sudan, ngunit iniulat ng mga internasyonal na ahensya.
Kasaysayan ng pabagu-bagong relasyon
• Noong dekada 1950–60, nakakuha ng suporta ang Israel mula sa mga bagong malayang bansa sa Africa.
• Ngunit matapos ang Digmaang Oktubre 1973, higit sa 20 bansa ang kumitil ng ugnayan sa Israel.
• Sa kasalukuyan, 11 embahada lamang ang muling naitatag, kumpara sa 33 bago ang 1973.
Nakatuon ang Israel sa Silangang Africa, kung saan nagbibigay ito ng limitadong tulong sa agrikultura, tubig, at kalusugan, habang pinatitibay ang presensyang militar.
Mga ulat ng UN ang nagsabing ginamit ang mga armas ng Israel sa digmaang sibil ng South Sudan. Sa kabila ng mga pampulitikang posisyong laban sa Israel, bumili pa rin ng armas mula rito ang Nigeria, Cameroon, Chad, at Uganda nitong nakaraang dalawang dekada.
Lumalagong pag-iisa
• Simula ng digmaan sa Gaza noong Oktubre 2023, matinding nasaktan ang mga tagumpay diplomatiko ng Israel sa Africa.
• Kinondena ito ng African Union, at nagsampa ng kaso ang South Africa laban sa Israel sa International Court of Justice dahil sa akusasyong genocide.
• Noong Abril 2024, pinatalsik ang embahador ng Israel mula sa isang pagtitipon ng AU sa Addis Ababa, at nasuspinde ang status ng Israel bilang observer.
Pagitan ng limitadong tagumpay at malakas na pagtutol
• Umaasa pa rin ang Israel sa mga bansang gaya ng Zambia at South Sudan, na bumoto ng “no” o “abstain” sa mga resolusyong kumokondena rito sa UN.
• Ngunit ayon sa mga analista, marupok ang mga tagumpay na ito, at nananatiling nangunguna ang South Africa sa paglaban sa impluwensiya ng Israel.
Ayon kay Mohammed Desai, tagapagtatag ng kilusang Africa for Palestine: “Lumakas nang husto ang mga kilusang bayan para sa pakikiisa sa Palestina. Ang anumang gobyernong aasa sa mga pangako ng Israel ay pananagutin ng sarili nitong mamamayan. Sa huli, mabibigo ang mga pagsisikap ng Israel sa Africa.”
