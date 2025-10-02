Puwersang Yemeni umatake sa barkong (MINERVAGRACHT) gamit ang cruise missile sa Golpo ng Aden

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula sa mga pinagmumulan sa Yemen, inihayag ng mga puwersang Yemeni na kanilang tinarget ang barkong MINERVAGRACHT sa Golpo ng Aden gamit ang isang cruise missile.
Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng sandatahang lakas ng Yemen na isinagawa ang operasyon ng kanilang naval forces bilang tugon sa diumano’y paglabag ng kumpanyang may-ari ng barko sa ipinataw na pagbabawal sa pagpasok sa mga daungan ng mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Mga Detalye ng Operasyon
Ang pag-atake ay nagresulta sa direktang tama sa barko, na nagdulot ng sunog at naglagay dito sa panganib ng paglubog.
Inilarawan ng mga puwersang Yemeni ang operasyon bilang bahagi ng kanilang suporta sa mamamayang Palestino at bilang tugon sa mga tinawag nilang “krimen ng genocide at gutom” laban sa Gaza.
Muling iginiit ng pahayag na ipagpapatuloy ng Yemen ang pagpapatupad ng pagbabawal sa paglalayag ng mga barkong Israeli sa Dagat Pula, Dagat Arabiko, Bab al-Mandeb, at Golpo ng Aden.
Mga Babala at Reaksyon
Nagbigay ng babala ang mga puwersang Yemeni sa lahat ng kumpanya at barko laban sa paglabag sa ipinataw na pagbabawal.
Ayon sa UK Maritime Trade Operations (UKMTO), isang barko ang iniulat na inatake noong Lunes sa Golpo ng Aden, 128 nautical miles timog-silangan ng lungsod ng Aden.
Iniulat ng kapitan ng barko na nakakita siya ng pagsabog sa ibabaw ng tubig at usok na umaakyat sa kalangitan sa likuran ng kanilang barko.
