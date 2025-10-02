Israel hinarang ang 4 na barko, inaresto ang 70 kasapi ng Global Sumud Flotilla

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng International Committee to Break the Siege on Gaza noong Miyerkules ng gabi na hinarang ng Israeli Navy ang apat na barko ng Global Sumud Flotilla na patungo sa baybayin ng Gaza Strip. Nagsimula ang operasyon ng pag-akyat at pagpigil mas maaga pa noong gabi.
Sa kanilang Facebook page, nilinaw ng Komite na humigit-kumulang 70 katao ang inaresto mula sa mga barko. Ang mga ito ay may dalang makataong tulong, partikular na mga suplay medikal, bilang pagsubok na basagin ang blockade ng Israel sa Gaza.
Dagdag pa ng Komite, may 40 pang barko sa flotilla na nagpapatuloy ng paglalayag, at may natitirang 165 kilometro bago marating ang Gaza.
Pinanatag din ng Komite ang mga tagasuporta ng flotilla—na binubuo ng higit 50 barko na may sakay na 532 sibilyang aktibista mula sa mahigit 45 bansa—sa pagsasabing: “Ang inyong mga mahal sa buhay ay mahusay na sinanay at alam kung paano panatilihin ang kanilang kaligtasan.”
Nanawagan ang Komite sa publiko, lalo na sa Europa, na bigyang pansin ang flotilla at magpahayag ng presyon sa mga gobyerno at embahada upang itigil ang suporta sa tinatawag nilang “genocide ng Israel” sa Gaza.
Ang Sumud Flotilla ay binubuo ng Freedom Flotilla Coalition, Global Gaza Movement, Sumud Convoy, at Sumud Nusantara (Malaysia). Ang kanilang pagkilos ay nagaganap sa gitna ng mas mahigpit na blockade ng Israel mula pa noong Marso 2, na nagbunsod sa United Nations na opisyal na magdeklara ng taggutom sa Gaza noong Agosto 22 dahil sa pagpigil sa pagpasok ng pagkain at gamot.
Ayon sa ulat, sa suporta ng Amerika at Europa, ipinagpapatuloy ng hukbong Israeli ang mga krimen ng genocide, blockade, at gutom sa Gaza mula pa noong Oktubre 7, 2023, na nagresulta sa pagkamatay ng 66,097 Palestinong sibilyan (kadalasan kababaihan at bata) at pagkasugat ng 168,536 iba pa. Marami pang biktima ang nananatiling nasa ilalim ng guho at hindi nararating ng mga rescue team.
