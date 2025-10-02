UN: Mahigit 100 sibilyan ang napatay sa Lebanon mula nang ipatupad ang tigil-putukan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinumpirma ng United Nations ang “malungkot” na pagkamatay ng 103 sibilyan sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon mula nang ipatupad ang kasunduan sa tigil-putukan noong Nobyembre 2024, at nanawagan ito para sa isang permanenteng pagtatapos ng mga pag-atake.
Ayon sa UN Human Rights Office, hanggang sa pagtatapos ng Setyembre ay napatunayan ang pagkamatay ng 103 sibilyan sa Lebanon mula nang ipatupad ang tigil-putukan.
Binanggit din ng ulat ang libu-libong paglabag ng Israel sa kasunduan, kabilang ang mga pag-atake sa mga sibilyan at demolisyon ng mga tahanan, na naitala ng Lebanese Armed Forces.
Ayon kay Volker Turk, UN High Commissioner for Human Rights:
“Patuloy nating nakikita ang mapaminsalang epekto ng mga airstrike at drone strike sa mga tirahan, pati na rin malapit sa mga peacekeeper ng UN sa timog.”
“Hindi makapagsimula ang mga pamilya na muling itayo ang kanilang mga tahanan at buhay, dahil sa banta ng panibagong pag-atake. Daang-daang paaralan, pasilidad pangkalusugan, at mga lugar ng pagsamba ang nananatiling hindi magamit o bahagyang magamit lamang.”
Nanawagan si Turk ng isang independyente at walang-kinikilingang imbestigasyon sa mga insidente na nagdudulot ng pag-aalala hinggil sa pagsunod sa pandaigdigang makataong batas.
Dagdag pa niya, mahigit 80,000 katao ang nananatiling lumikas sa Lebanon dahil sa nagpapatuloy na pag-atake ng Israel, at sila ay namumuhay sa napakahirap na kalagayan.
Binigyang-diin ng UN na ang mga sibilyan at imprastrakturang sibilyan ay dapat protektahan at ang internasyonal na makataong batas ay dapat lubos na igalang.
Ayon kay Turk: “Ang tapat na pagpapatupad ng tigil-putukan ang tanging daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, at dapat igalang ang mga probisyon nito.”
Konteksto ng Kasunduan.
Ang tigil-putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay nagsimula noong Nobyembre 27, 2024.
Sa ilalim ng kasunduan, obligadong umatras ang Israel mula sa lahat ng teritoryo ng Lebanon, ngunit nanatili pa rin ang mga puwersa nito sa limang lokasyon, na malinaw na paglabag sa UN Resolution 1701 (2006).
Simula noon, paulit-ulit na nilabag ng Israel ang kasunduan sa pamamagitan ng mga pag-atake sa teritoryo ng Lebanon.
Nagbabala ang mga awtoridad ng Lebanon na ang mga paglabag na ito ay nagbabanta sa pambansang katatagan.
