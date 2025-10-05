Matinding Pag-atake sa Lungsod ng Gaza Kahit Ipinahayag ang Pagbawas ng Operasyon Militar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kahit na ipinahayag ng Israel ang pagbawas ng kanilang operasyon militar sa Gaza, nagpatuloy ang matinding airstrikes sa lungsod, na nagdulot ng pagkakasugat sa ilang Palestino.
Ang mga Israeli airstrikes ay tumama sa mga residential building sa South Gaza, partikular sa Sabbara neighborhood, sa paligid ng Talaat Street at Aviation Intersection.
Target din ng mga pag-atake ang Tuffah neighborhood, Jala Street, at ang Tel al-Hawa sa southwest ng lungsod.
Naglunsad din ng artillery fire ang Israel sa Tunnel area sa Gaza City.
Ito ay naganap isang araw matapos ang malagim na Sabado, kung saan 61 Palestino ang napatay, kabilang ang 45 sa Gaza City lamang, sa kabila ng pahayag ng Israel na babawasan ang mga operasyon bilang tugon sa utos ni US President Donald Trump na huminto agad sa pag-bomb ng Gaza.
Simula noong 7 Oktubre 2023, tuloy-tuloy ang Israeli genocide sa Gaza, na may suporta ng US, na nagresulta sa:
67,074 na nasawi
169,430 na nasugatan, karamihan ay mga bata at kababaihan
459 namatay dahil sa gutom, kabilang ang 154 na bata
Buod sa Filipino:
Sa kabila ng pahayag na pagbawas ng military operations, patuloy ang airstrikes at artillery attacks ng Israel sa Gaza City, na nagdudulot ng pagkasugat at pagkamatay ng mga Palestino. Simula Oktubre 2023, libu-libong sibilyan, karamihan ay bata at kababaihan, ang nasawi, at marami rin ang nagdusa sa gutom at pinsala.
