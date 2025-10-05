FM ng Iran: Ang Pang-aabuso ng Israel sa mga Aktibista ay Terorismo, Hindi Paglaban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing kinondena ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang marahas na pag-aresto ng Israel sa daan-daang internasyonal na aktibista mula sa Global Sumud Flotilla, na naglalayong hamunin ang blockade sa Gaza. Tinawag itong simbolo ng moral na pagbagsak.
Ayon kay Spokesman Esmaeil Baghaei, ang mga Israeli ay marahas na inaresto ang mga aktibista at dinala sa Ktzi’ot Prison, na kilala sa torture at pang-aabuso laban sa mga Palestinian prisoners. Binanggit din niya ang paulit-ulit na pang-uuyam ni far-right minister Itamar Ben-Gvir, na tinawag ang mga aktibista na “terorista.” Aniya, ang marahas na pagtrato ng Israel, hindi ang kilos ng mga aktibista, ang tunay na terorismo.
Ang flotilla, na pinakamalaking maritime solidarity mission sa mga nakaraang dekada, ay nagmula sa Barcelona noong huling bahagi ng Setyembre at dinaluhan ng delegasyon mula sa 44 bansa. Ang crackdown ng Israel ay nagdulot ng malawakang pandaigdigang pagkondena.
Hinimok ni Baghaei ang lahat ng gobyerno at ang United Nations na suportahan ang inisyatiba, ipanagot ang Israel, at ipaglabas agad ang mga aktibista. Binanggit din niya na bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Israel upang palalimin ang kagutuman sa Gaza dahil sa patuloy na siege.
Ulit-ulit niyang kinondena ang Estados Unidos at iba pang gobyernong Kanluranin sa patuloy nilang suporta sa Israel sa kabila ng digmaan sa Gaza na nagsimula noong Oktubre 2023, at idiniin ang legal at moral na tungkulin ng lahat ng bansa na itigil ang genocide at parusahan ang may sala.
