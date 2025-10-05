Ayatollah Sobhani: Kahalagahan ng "Mutual Respect" at "Pinakamahusay na Pagtatalo" sa Akademikong Diskurso

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinunto ni Ayatollah Sheikh Ja’far Sobhani ang kahalagahan ng pagkakaroon ng "mutual respect" (paggalang sa isa’t isa) at "pinakamahusay na pagtatalo" sa mga akademikong talakayan, at binigyang-diin na ito ay pundamental para sa pag-unlad ng kaalaman.
Ibinigyang halimbawa niya ang ginawa ni Allamah al-Majlisi (merhum) sa pagsulat ng isa sa kanyang mga aklat sa pamamagitan ng kolaborasyon ng apat na raang mananaliksik, na nagpapakita ng masagana at mas mayamang resulta kumpara sa indibidwal na gawain.
Ang pahayag ni Ayatollah Sobhani ay ginawa sa pagpapakilala ng semi-annual na journal na pinamagatang “Al-Ummah wa al-Hadara” (Ang Ummah at Kabihasnan), na inilathala ng Imam al-Baqir Research Institute sa Qom. Ang journal ay sumasaklaw sa mga isyu ng Islamic Ummah at may kontribusyon mula sa mga iskolar ng parehong Shia at Sunni schools of thought.
Batayan ng Kanyang Panawagan
Hinango niya ang inspirasyon mula sa Qur’anic verse: “At pangatuwiranan mo sila sa pinakamaganda” (Al-Nahl: 125), bilang gabay sa maayos at makatarungang debate.
Binanggit niya rin ang pioneering experience ng Dar al-Taqrib al-Madhahib noong panahon ng Ayatollah al-Uzma Boroujerdi (merhum), kung saan sinuportahan ang institusyon sa parehong material at moral na paraan, habang pinananatili ang mahahalagang prinsipyo.
Bunga ng Kolaboratibong Gawain
Ayon kay Sobhani, ang kolaboratibong gawain ay mas makabuluhan at mas maayos kumpara sa indibidwal na proyekto.
Binigyang halimbawa ang ginawa ni Allamah al-Majlisi sa kanyang aklat na nilikha kasama ang apat na raang iskolar, at binigyang-diin na “mas maraming biyaya at mas kaunting kakulangan” ang nagmumula sa sama-samang gawain.
Pagkilala sa Makabagong Pagkamalikhain
Pinayuhan ni Sobhani na huwag maliitin ang makabagong pagkamalikhain, at hindi dapat isipin na lahat ng tagumpay ay mula lamang sa nakaraan.
Aniya, madalas na nakalilikha ang mga kontemporaryong iskolar ng mga ideya at imbensyon na wala sa nakaraang henerasyon.
Pagpapakilala ng Journal
Sa pagtitipon, ipinakilala ni Hujjat al-Islam Ali Al-Mousavi, punong-guro ng Imam al-Baqir Research Institute, ang journal kay Ayatollah Sobhani.
Ipinaliwanag niya na ang mga pananaliksik sa journal ay lumalabas sa partisipasyon ng mga iskolar mula sa parehong Shia at Sunni, sa ilalim ng editor-in-chief na si Hujjat al-Islam Ahmad Al-Kouthari.
Layunin ng institusyon na palakasin ang mga commonalities ng Islamic Ummah sa larangan ng fiqh, hadith, theology, Islamic sciences, at studies sa sibilisasyon.
