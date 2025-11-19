Pagpupulong ng Pera ng Saudi at mga Alegasyon ng Amerika sa White House / Pag-uulit ng mga Walang Basehang Pag-akusa laban sa Iran mula kay Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga pahayag ni Donald Trump sa kanyang pagpupulong kay Mohammad bin Salman, ang Crown Prince ng Saudi Arabia, ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng kanyang matagal nang patakaran bilang Pangulo ng Estados Unidos: ang pagbabanta at walang basehang pahayag laban sa Iran mula sa isang panig, at ang pagsulyap sa mga dolyar na mula sa langis ng Saudi mula sa kabilang panig.
Nagdaos ng isang pulong si Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, noong Martes ng gabi sa White House kasama si Mohammad bin Salman, ang Crown Prince ng Saudi Arabia. Sa pulong, muling nagbigay si Trump ng mga pahayag laban sa Iran at sabay na pinuri ang malalaking pamumuhunan ng Riyadh sa Estados Unidos.
Inulit ni Trump ang kanyang mga naunang akusasyon at sinabi: “Walang ibang Pangulo maliban sa akin ang naglakas-loob na bombahin ang programang nuklear ng Iran. Ginamit namin ang mga B-2 bombers upang ganap na wasakin ang kakayahan nuklear ng Iran.”
Inilarawan niya ang hakbang na ito bilang “lubos na tama” at nagdagdag pa: “Hindi namin hahayaan na makarating ang Iran kahit malapit sa armas nuklear.”
Ipinagpatuloy ni Trump ang dati niyang posisyon at sinabi: “Pakiramdam ko ay sabik na ang Iran na makipagkasunduan. Magiging maganda ang pagkakaroon ng kasunduan sa Iran.”
Ngunit ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang mga pahayag ay nakatuon sa pagpuri sa mga pamumuhunan ng Saudi sa Estados Unidos. Inilahad ni Trump: “Ang Saudi Arabia ay nag-invest ng 600 bilyong dolyar sa Estados Unidos at ang halagang ito ay tataas pa hanggang sa isang trilyong dolyar bago magtapos ang aking unang taon sa pwesto. Sa kabuuan, nakamit natin ang 17 trilyong dolyar na pamumuhunan at inaasahang aabot ito sa 21 trilyong dolyar bago magtapos ang aking unang taon.”
Dagdag pa niya: “Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nagtatayo ng pinakamalaking network ng mga pabrika sa buong mundo, at sa pamamagitan ng mga pamumuhunang ito ng Saudi Arabia, nakalikha sila ng libu-libong trabaho para sa mga Amerikano.”
Upang makuha ang suporta ng Saudi para sa mga usaping pinansyal sa Estados Unidos, pinuri ni Trump si bin Salman at tinukoy ang kaso ng pagpatay kay Jamal Khashoggi, kung saan ipinahayag niyang hindi ito alam ni bin Salman.
Ang pagpupulong na ito at mga pahayag ni Trump ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng kanyang matagal nang patakaran: ang pagbabanta at walang basehang pahayag laban sa Iran mula sa isang panig, at ang pagtingin sa mga dolyar mula sa langis ng Saudi mula sa kabilang panig.
