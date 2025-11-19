Makabuluhang Pagtaas ng Kita ng Industriya ng Pagtatanggol ng Israel Dulot ng Digmaang Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inanunsyo ng kumpanya ng industriyang pangmilitar ng Elbit na ang kanilang kita sa ikatlong quarter ng taon ay tumaas nang husto bilang epekto ng digmaang Gaza at ang pagtaas ng mga pagbili ng armas sa Europa.
Inihayag ng "Elbit," ang pinakamalaking kumpanya ng industriyang pangmilitar ng Israel, na ang kita ng kumpanya sa ikatlong quarter ng taon ay nagkaroon ng makabuluhang pagtaas bilang resulta ng digmaang Gaza at ang lumalaking mga pagbili ng armas mula sa militar ng Israel pati na rin ang pagtaas ng mga budget pangdepensa ng mga bansa sa Europa.
Ayon sa ulat ng kumpanya, ang kabuuang halaga ng mga nakabinbing order ng Elbit, matapos makipagkontrata sa mga bansang Europeo, ay umabot sa 25.2 bilyong dolyar, kung saan 69% nito ay mula sa mga bansang labas ng Israel. Tinatayang 38% ng mga order na ito ay inaasahang maipapadala bago magtapos ang 2025 at sa buong taon ng 2026.
Si "Kobi Kajan," ang CFO ng Elbit, ay nagsabi na sa kabila ng pagtaas ng kita, ang proseso ng pagpapalit ng mga nakabinbing order sa aktwal na benta at kita ay patuloy na bumubuti. Ayon sa mga bagong datos pinansyal, ang kita ng kumpanya ay umabot sa 3.35 dolyar kada share, pagkatapos alisin ang mga hindi regular na gastusin, samantalang ang figure na ito noong nakaraang taon ay 2.21 dolyar. Ang kabuuang kita ay tumaas mula 1.72 bilyong dolyar patungong 1.92 bilyong dolyar.
Ang mga stock ng kumpanya ay tumaas ng 0.5% sa NASDAQ, umabot sa 505.74 dolyar bawat share.
Si "Betsalel Matshlis," ang CEO ng Elbit, ay nagsabi na matapos ang dalawang taong digmaang Gaza, maraming mga kumpanya ang muling nagpatuloy sa pagbili ng mga armas, at may matinding pangangailangan din para sa muling pagtatayo ng mga reserbang militar sa loob ng Israel. Ang nakabinbing mga order ay nagpapakita ng matatag na kita para sa mga susunod na taon.
Tumaas din ng 14% ang kita mula sa mga systemang pangkomand at kontrol, komunikasyon, kompyuter, paniktik, at cyber ng kumpanya. Mahigit 33% ng kabuuang kita ng kumpanya ay mula sa lokal na merkado ng Israel, na mula nang magsimula ang digmaang Gaza noong Oktubre 7, 2023, hanggang sa kamakailang ceasefire, ay lubos na umaasa sa mga armas at kagamitan ng Elbit, kabilang na ang mga munisyon, drone, mga systemang pamamahala ng misil, at mga kagamitan sa paniktik.
Sa kabilang banda, tumaas ang mga benta sa Europa mula 430 milyon dolyar patungong 536 milyon dolyar, na ngayon ay bumubuo ng 28% ng kabuuang kita ng Elbit, isang epekto ng pagtaas ng mga gastusing pangdepensa ng mga bansa sa Europa.
Inanunsyo rin ng Elbit na nakatanggap sila ng isang international na kontrata na nagkakahalaga ng 2.3 bilyong dolyar na may tagal ng walong taon. Bukod dito, ang kumpanya ay magbibigay ng 75 sentimong cash dividend kada share.
