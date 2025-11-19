Nagbabala si Kalihim Heneral Sheikh Qassem ng Hezbollah laban sa mga maka-US sa Lebanon

Pinangunahan ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Ang ulat kung saan binigyang-diin ni Sheikh Qassem ang mahahalagang kontribusyon ni Afif, na higit isang dekada ring nagsilbi bilang pinuno ng departamento ng ugnayang pang-midya sa ilalim ng pangangasiwa ng yumaong Sayyed Nasrallah. Ayon sa kanya, nagkaroon ng natatanging katangian ang gawaing pang-midya dahil sa kakayahan ni Afif na sabayan ang pag-unlad ng midya at makapagtaguyod ng ugnayan sa iba’t ibang institusyon.
Pinuri ni Hajj Sheikh Qassem ang kakayahan ni Shaheed Afif na mag-iwan ng mahalagang bakas sa gawaing pang-midya ng Hezbollah, lalo na matapos ang pagkamartir ni Sayyed Nasrallah, kung saan siya ang nagmungkahi ng sunod-sunod na mga press conference upang linawin ang mahahalagang isyu.
Binigyang-diin niya ang kakaibang kulturang taglay ni Shaheed Afif, partikular sa larangan ng midya, at ang matatag na paninindigan nito sa ideolohiya ng resistensya. Naniniwala umano si Shaheed Afif sa kahalagahan ng makatotohanang midya na nagbibigay ng malinaw na direksyon para sa lipunan at mga pinuno sa paggawa ng desisyon.
Pinuri rin ng Kalihim Heneral ang mga pagsusumikap ni Shaheed Afif sa pagbibigay-diin sa imahe ng resistensya at pagpapalaganap ng mensahe nito. Ipinunto niya na pinatay ng kaaway si Afif dahil sa kanyang tagumpay sa pagpapalakas ng salaysay ng resistensya.
Binigyang-diin rin ni Sheikh Qassem ang kahalagahan ng pagpapatatag sa larangan ng midya sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga mensahe at nilalaman, at ang papel ng midya sa pagtatanggol ng karapatan at paglalantad sa agresibong hakbang ng Israel laban sa Lebanon at Palestine.
Pinuri niya ang matapang na paninindigan ng mga tapat na propesyunal sa midya na naging martir sa Lebanon habang ginagampanan ang tungkuling ilantad ang mga krimen ng kaaway.
Nagbabala ang Kalihim Heneral laban sa pagmaliit sa epekto ng midya ng resistensya at ng midyang sumusuporta rito, sapagkat ang pag-atake umano sa kanila ay patunay ng kanilang tagumpay.
Binigyang-diin din niya na ang pagkakaisa ng mga Lebanese ang tanging paraan upang pigilan ang agresyon ng Israel at mabawi ang mga karapatan ng bansa. Nanawagan siya para sa pag-atras ng kaaway mula sa mga teritoryong Lebanese, paghinto sa agresyon, at pagpapalaya ng mga bilanggo.
Kinondena ni Hajj Sheikh Qassem ang mga hakbang ng Israeli enemy na aniya’y nagdudulot ng panganib sa Lebanon at sa mga sangkap nito, at nagbabala sa banta na dulot ng ilang grupong nagsisilbi sa proyekto ng Israel.
Pinagtibay niya na tungkulin ng pamahalaan ng Lebanon na maglagay ng malinaw na mga programa upang labanan ang paulit-ulit na agresyon ng Israel. Binigyang-diin niyang ang tunay na problema ay ang agresyon, hindi ang resistensya, at na hindi susuko ang mga Lebanese sa mga hinihingi ng kaaway.
Ipinunto rin ni Hajj Sheikh Qassem ang kahalagahan ng pagtangkilik sa resistensya at ang pagtutol sa anumang pagtatangkang pahinain ang papel nito sa pagtatanggol sa Lebanon.
Tinapos niya ang talumpati sa pagkilalang ang mga tunay na nagmamay-ari ng lupain—ang mga tagapagdala ng watawat ng dangal, karangalan, at resistensya—ang siyang tunay na nagtatagumpay at mananatiling matatag sa kabila ng mga hamon.
Direktang mensahe sa pamahalaan ng Lebanon
Nagpahatid ng malinaw na mensahe si Hajj Sheikh Qassem sa pamahalaan ng Lebanon, na ipinapakita na ang Hezbollah ay bahagi ng pamahalaan at nagnanais ng tagumpay nito sa pagtataguyod at paglaya ng bansa. Binanggit niyang ang mga konsesyon ng pamahalaan sa harap ng agresyon ay hindi nagbunga ng anumang kongkretong resulta.
Ipinunto niya na nabigo ang estratehiya ng pamahalaan sa pagbibigay ng mga konsesyon kapalit ng pagwawakas ng agresyon, at na ang mga konsesyon ay hindi tinugunan ng kabilang panig. Aniya, mahigit isang taon nang maayos na tumutupad ang Lebanon sa mga kasunduan, samantalang ang Israel ay hindi tumupad sa alinman sa mga obligasyon nito.
Binatikos niya ang pamahalaan dahil sa pagbibigay ng mga konsesyong walang kapalit. Hinimok niya itong talikuran ang ganitong pamamaraan at tumindig nang matatag: “Sabihin ang ‘hindi’ para ipagtanggol ang mga karapatan ng Lebanon, at tayo’y magsama-sama sa paninindigang ito, kahit pa may mga nagnanais maghari-harian o umaasa sa dayuhan.”
Binigyang-diin niya na posible ang tagumpay kung magkakaisa ang mamamayan at pamahalaan, at na ang kalayaan, paglaya ng lupain, at pagtatapos ng mga hakbang tungo sa tunay na kasarinlan ay nangangailangan ng pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at lahat ng rehiyon laban sa kaaway na Israeli at mga tagasuporta nito.
Ipinahayag niyang ang pangunahing kahilingan ng Lebanon ay ang pagbabalik ng karapatan nito: “Nais namin ang aming lupa, aming mga bilanggo, katatagan, ekonomiya, at pulitika. Ito ay lehitimong karapatan ng sambayanang Lebanese, at tungkulin naming makamit ito bilang mga aktibong mamamayan ng estadong ito.”
Banta ng banyagang dominasyon at papel ng Estados Unidos
Nagbabala si Hajj Sheikh Qassem tungkol sa panganib ng banyagang dominasyon sa Lebanon, na aniya’y hindi naglalayong magdala ng katatagan kundi nagpapalalim ng krisis at nag-uudyok ng hidwaan. Itinuring niya ang Estados Unidos hindi bilang tagapamagitan kundi bilang agresor at pangunahing bahagi ng agresyon na isinasagawa ng Israel laban sa Lebanon.
Ipinunto niyang ang Estados Unidos ang nagdidikta sa Israel sa pagtatakda ng lawak ng agresyon batay sa pulitikal at internasyonal na konsiderasyon.
Ipinahayag niya na simula 2019, ang US ay responsable sa paglala ng sitwasyon sa Lebanon, kabilang ang pagbagsak ng ekonomiya at krisis sa mga bangko. Aniya: “Kung nais ninyong malaman kung saan nagmumula ang pinakamalalaking sakuna ng Lebanon, tumingin kayo sa Amerika—ito ang pinagmumulan ng mga krisis na ito.”
Dagdag niya, ang mga haligi ng korapsyon sa pinansyal at pulitikal na larangan sa Lebanon ay mga kasangkapan lamang ng Estados Unidos, na patuloy na humahadlang sa buhay ng mga mamamayan.
Binanggit niya ang kahalagahan ng Qard al-Hassanah bilang institusyong nagbibigay ng tulong panlipunan at nagsisilbing safety net sa bansa sa kabila ng krisis. Nanawagan siyang itigil ang mga hakbang na lalo pang nagpapahirap sa mga mamamayan at hayaang ipagpatuloy ng institusyon ang tungkulin nito.
Nagbabala siya laban sa mga nag-uudyok ng hidwaan, at iginiit na ang mga tagapagpasimula ng kaguluhan ay kilala na at ikinatutuwa ng okupasyon ang kanilang mga pahayag. Ngunit binigyang-diin niya na sa huli, “mananatili ang katotohanan at mababawi ng nagmamay-ari ng lupa ang kanilang karapatan.”
Binalaan din niya ang mga tagasuporta ng US sa Lebanon, na pinaalalahanang ang Lahd militia ay kalauna’y iniwan ng Israel at ng Amerika.
Pag-atake laban kay Speaker Berri
Sa loob naman ng bansa, kinondena ni Sheikh Qassem ang pag-atake laban kay Lebanese Speaker ng Parliament Nabih Berri, na aniya’y walang ibang layunin kundi pahinain ang Lebanon upang ito’y mapasailalim sa banyagang impluwensya. Aniya, si Berri ay isang haliging nagpapatatag sa Lebanon at pumipigil sa hidwaan.
Tinuligsa rin niya ang panawagang isama ang boto ng mga migrante sa boto ng mga nasa loob ng bansa, dahil maaari itong magamit para sa partikular na interes ng ilang grupo habang hindi naman nabibigyan ng patas na pagkakataon ang lahat upang malayang makaboto.
Binigyang-diin niyang ang ganitong kalagayan ay sumisira sa katarungan at pagkakapantay-pantay sa proseso ng halalan, kaya’t dapat ipagpatuloy ang kasalukuyang batas sa halalan nang walang manipulasyon upang mapanatili ang katatagan ng pulitika sa Lebanon.
Pangwakas
Sa huli, binigyang-diin ni Hajj Sheikh Naim Qassem na ang tunay na nagtatagumpay ay ang mga anak ng lupain—ang mga nagtataglay ng watawat ng dangal, karangalan, at resistensya—na mananatiling matatag sa kabila ng mga hamon ng mga kalaban. Aniya, ang kanilang sakripisyo, pagtitiis, at katatagan ang maghahatid sa Lebanon tungo sa tunay na kalayaan at kasarinlan.
