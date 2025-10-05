Ministro ng Depensa ng Iran, Pinuna ang “Peace Through Strength” na Doktrina ng US

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing kinundena ni Brigadier General Aziz Nasirzadeh, ministro ng depensa ng Iran, ang patakaran ng Estados Unidos na “peace through strength”, tinawag itong mapilit at may ugat sa pang-aapi. Ayon sa kanya, ang doktrinang ito ay nag-uudyok ng pagsunod kaysa tunay na kapayapaan, na inihalintulad niya sa unilateral na dominasyon na ipinahayag ni dating Pangulong George H. W. Bush noong 1991.
Inilarawan ni Nasirzadeh ang mga kamakailang tsismis tungkol sa posibleng pag-atake sa Iran bilang psychological warfare na naglalayong guluhin ang lipunan at ekonomiya. Hinimok niya ang mamamayan na manatiling kalmado, ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na gawain, at pagkatiwalaan ang kahandaan ng Sandatahang Lakas ng Iran.
Binanggit din niya na kung may agresyon laban sa Iran, handa itong ipagtanggol, batay sa tagumpay ng Sandatahang Lakas sa 12-araw na digmaan noong Hunyo 2025 na nagtapos sa isang ceasefire. Hinimok niya ang publiko na manatiling mapagmatyag laban sa mga taktika ng psychological warfare na naglalayong maghasik ng takot, pagtaas ng presyo, at kawalang-tatag.
Pangunahing Punto:
Ang patakaran ng US ay nakikitang mapilit at nagtataguyod ng pagsunod.
Ang psychological warfare ay kinabibilangan ng mga tsismis ng posibleng pag-atake upang guluhin ang Iran.
Handa ang Sandatahang Lakas para sa depensa kung may digmaan.
Hinimok ang mamamayan na huwag matakot at manatiling maalam sa mga taktika ng kalaban.
