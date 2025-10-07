Sigaw ng “Malayang Palestina” sa São Paulo, Brazil: Milyong Tao, Nagprotesta Laban sa “Pagpuksa sa Gaza”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Daan-daang libong mamamayan ng São Paulo, Brazil ang lumahok sa isang napakalaking pagtitipon sa Avenida Paulista, kung saan kanilang isinulong ang sigaw na “Free Palestine!” (Palayain ang Palestina!) bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng Gaza at ng kanilang pagtutol sa mga aksyon ng rehimeng Israeli sa Palestina.
Ang demonstrasyong ito ay bahagi ng pandaigdigang alon ng mga protesta laban sa lumalalang krisis pantao sa Gaza at panawagan para sa agarang interbensyon ng pandaigdigang komunidad.
Ang sikat na Avenida Paulista, isa sa mga pinakamalaking lansangan ng São Paulo, ay nagsilbing sentro ng pinakamalaking demonstrasyong pro-Palestina sa Brazil. Libo-libong mamamayan, mga aktibista sibil, at mga grupong sumusuporta sa Palestina ang nagmartsa habang may dalang mga bandila, plakard, at poster, at sabay-sabay na sumigaw ng “Free Palestine!” at “No to the Genocide in Gaza!” upang ipahayag ang kanilang galit sa patuloy na pambobomba at pagharang sa Gaza Strip.
Nanawagan ang mga lumahok sa agarang aksyon ng internasyonal na komunidad—kabilang ang pagtigil-putukan (ceasefire), pagpapadala ng tulong pantao, at pagtupad ng mga bansa sa kanilang responsibilidad sa karapatang pantao at etika.
Isa sa mga pangunahing tema ng pagtitipon ay ang panawagan sa pamahalaan ng Brazil na magkaroon ng mas matatag na posisyon laban sa Israel, kabilang ang pagputol ng ugnayang diplomatiko, mas mataas na suporta sa mga Palestino, at pagpapatupad ng mga epektibong parusa laban sa rehimeng Israeli.
Naging simbolo rin ng pandaigdigang pagkakaisa ang naturang pagtitipon. Ayon sa mga aktibista at boluntaryong tagapag-ulat, ang kilusang ito ay patunay ng lumalawak na kamalayan ng mundo hinggil sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga mamamayan ng Gaza.
Kasabay nito, nagsagawa rin ng katulad na mga protesta sa iba pang mga lungsod ng Brazil—tulad ng Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, at Florianópolis—na may halos magkatulad na mga sigaw at panawagan gaya ng sa São Paulo.
Sa mga midya at social media, itinampok ang demonstrasyong ito bilang “ang sigaw ng milyun-milyong puso para sa Palestina.” Ibinahagi ng mga lumahok ang mga larawan ng napakalaking pagtitipon na nagpapakita ng malawakang partisipasyon ng mamamayan.
Bagaman dati nang nagkaroon ng mga protesta sa Brazil laban sa pagpuksa ng mga Palestino, itinuturing ang pagkilos sa São Paulo bilang pinakamalawak at pinakamakapangyarihan dahil sa dami ng lumahok, lakas ng sigaw, at antas ng organisasyon.
Sa gilid ng pagtitipon, ilang mga kalahok ang kumanta ng mga awitin ng paglaban ng Palestina at nagpakita ng mga simbolikong kilos ng pagkakaisa kasabay ng iba pang pandaigdigang kilusang makatao. Sa isang bahagi ng rally, nanawagan sila sa midya na ihayag ang tunay na kalagayan ng mga Palestino at huwag hayaang manaig ang katahimikan o censorship.
Ang kilos-protestang ito sa São Paulo ay sumasalamin sa lumalakas na presyon mula sa lipunang sibil upang himukin ang mga pamahalaan na kumilos nang may moralidad at katarungan, at nagpapatunay na ang pananahimik ng mundo sa pagdurusa ng Gaza ay higit nang hindi matatanggap.
Ang pagpapatuloy ng ganitong mga pagkilos ay nagbibigay pag-asa na ang tinig ng mga inaapi sa Palestina ay tuluyang maririnig sa pandaigdigang entablado.
…………
328
Your Comment