Israeli Bonds: Ang Nakakubling Mukha ng Pagpopondo sa Digmaan ng Tel Aviv

Mula 1951 hanggang ngayon, ang programang tinatawag na "Israeli Bonds" ay nag-agos ng bilyon-bilyong dolyar mula sa bulsa ng mga nagbabayad ng buwis at institusyon sa Amerika patungo sa treasury ng rehimen ng Israel. Ngayon, sa gitna ng digmaang Gaza, ginagamit muli ang sistemang kapitalista na ito bilang instrumento sa pagpopondo ng agresibong patakaran ng Tel Aviv.
Maling isipin na tanging pondo mula sa Kongreso ng Amerika noong tagsibol ng 2024 at mga bayad ng administrasyong Biden at Trump ang ginagamit ni Netanyahu sa genocidal na digmaan sa Gaza.
Batay sa ulat ng pahayagang Al-Akhbar sa Lebanon, tinatayang naglaan ang Washington ng $17.9 bilyon sa Israel noong 2024—mas mataas kaysa sa $3.8 bilyon na taunang tulong noong 2016 sa ilalim ni Obama. Bukod sa opisyal na tulong, may isa pang mapagkukunan na madalang talakayin ngunit may malaking papel sa pagpopondo ng digmaan ng Israel: ang Israeli Bonds.
Kasaysayan ng Israeli Bonds
Mula 1951, tatlong taon matapos itatag ang Israel, nagsimulang magbenta ang bansa ng tinatawag na “Diaspora Bonds”.
Ang layunin: hikayatin ang mga Hudyo sa labas ng Israel (US, Canada, at iba pang bansa) na maglaan ng pondo upang matiyak ang seguridad ng Israel.
Noong unang panahon, sa pagkabagsak ng mga government debt market pagkatapos ng WWII, ito ang pangunahing pinansiyal na suporta ng Israel.
Bagama’t ipinapakita ng gobyerno ng Israel at mga lobbying arms na ito’y simbolikong paraan para makibahagi ang mga Hudyo sa kaginhawahan ng “immigrant state,” ipinakita ng data sa kasalukuyang digmaan na may malaking papel ito sa pagpopondo ng genocidal na operasyon sa Gaza.
Pondo sa Gitna ng Kasalukuyang Digmaan
Sa loob ng 15 buwan mula Oktubre 7, 2023, naglabas ang Israel ng bonds sa pamamagitan ng pitong global financial institutions, kumita ng $19.7 bilyon.
Kabilang sa mga ito ang apat na American institutions: Goldman Sachs, Bank of America, CitiGroup, at J.P. Morgan Chase.
Goldman Sachs lang ang nakalikom ng halos $7 bilyon mula sa mga investor.
Ang Development Corporation for Israel ang pangunahing ahensya sa US at Europe; 75% ng mga bondholders ay Hudyo sa diaspora, 25% ay institutional investors.
Mga Mamimili sa Amerika
Kabilang ang mga state, county, at city investment arms na gumagamit ng pondo ng buwis, retirement funds, at social services.
Mula Oktubre 7, 2023 hanggang Abril 18, 2024, mga 30 estado at county ang bumili ng halos $1.7 bilyon sa bonds.
Ang pinakamalaking mamimili: Palm Beach County, Florida, na bumili ng $700 milyon.
Panganib sa Credit Rating at Legal na Limitasyon
Dahil sa digmaan, mga global rating agencies nagbaba ng credit rating ng Israel:
S&P: mula AA- → A+ (Abril 2024) → A (Oktubre 2024)
Moody’s: mula A2 → Baa1, negatibong outlook
Limitasyon sa investment: Bawal bumili ng bonds na may rating na mababa sa AA- sa ilang US states.
Ilang gobernador sa Florida at Nevada lumabag sa regulasyon dahil sa political motives.
Sa Palm Beach, 16% ng total investment budget ginamit sa Israeli Bonds, lampas sa 15% legal cap.
Partisipasyon ng Non-Profit Institutions
Mga US non-profits at charitable institutions bumili rin ng Israeli Bonds: $121 milyon noong 2024, karamihan pag-aari ng mga Hudyo o konektado sa Zionist organizations, kasama ang mga paaralan at cultural centers.
Konklusyon
Ayon sa Al-Akhbar, hindi sapat ang protesta lang laban sa genocidal na digmaan. Kailangang:
I-dokumento at i-expose ang mga may-ari at investors ng mga institusyong ito.
Paigtingin ang kamalayan ng publiko sa papel ng kanilang pondo sa pagpopondo ng digmaan sa Gaza.
