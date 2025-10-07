Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang iniwan ng Amerika ang Base ng Bagram apat na taon na ang nakalipas, itinuturing ni Donald Trump ang base na susi sa pagbabalik ng pandaigdigang impluwensya ng Washington. Gayunpaman, itinuturing ng Taliban ang Bagram bilang linya ng pula sa kanilang soberanya.
Ang Bagram Air Base ay matatagpuan 50 kilometro hilaga ng Kabul sa isang 10,000-square-foot na lupa at itinatag noong dekada 1950.
Bagama’t iniwan ng Estados Unidos ang base noong Hulyo 2021 sa panahon ng pamumuno ni Joe Biden, nananatili itong sentro ng politikal na pagtatalo sa Washington, at hinihiling ni Trump ang pagbabalik nito dahil sa heopolitikal na kahalagahan.
Kasaysayan at Kahalagahan ng Bagram
Itinatag noong dekada 1950 sa lalawigan ng Parwan sa pakikipagtulungan ng Afghanistan at Unyong Sobyet.
Noong 1976, planong gawing modernong civilian airport, ngunit mula 1979–1989, naging sentro ng operasyon ng hukbong Sobyet sa Afghanistan.
Ugnayan ng Amerika sa Bagram nagsimula pa noong 1959, nang tanggapin ni Pangulong Dwight Eisenhower ang hari ng Afghanistan na si Mohammad Zahir Shah sa base.
Noong 2001, naging pangunahing base ng operasyon kontra-Taliban at Al-Qaeda sa konteksto ng Global War on Terror.
Noong 2005, nilagdaan ni George W. Bush at Hamid Karzai ang strategic cooperation agreement para sa base.
Noong 2007, naging pinakamalaking base ng militar ng US sa Afghanistan, may libu-libong sundalo ng NATO at daan-daang eroplano, at sentro rin ng detensyon at interogasyon ng mga suspek ng Al-Qaeda.
Ang Pentagon ay gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa pagpapalawak ng base at paggawa ng runway para sa mabibigat na eroplano. Taon-taon, humigit-kumulang 333,000 military flights ang isinasagawa mula Bagram.
Heopolitikal na Lokasyon:
Matatagpuan sa mataas na kapatagan hilaga ng Kabul sa paanan ng Hindu Kush, nasa crossroads ng Central Asia, South Asia, at Middle East—isang strategic na lokasyon sa buong mundo.
Ang biglaang pag-alis ng Amerika ay naging simbolo ng kabiguan at katapusan ng impluwensyang militar ng US sa Afghanistan.
Bagram: Logistic Bridge at Heopolitikal na Sentro
Mahalaga sa Central Asia dahil pinapayagan ang monitoring sa aktibidad ng China, Russia, at Iran.
Para kay Trump, mahalaga ito laban sa China dahil dalawang libong kilometro lang ang layo ng Bagram mula sa Xinjiang, habang ang pinakamalapit na base ng US sa Pilipinas ay higit sa tatlong libong milya ang layo.
Ang pagbabalik sa Bagram ay simbolo ng pagbabalik ng global power ng Washington, isang mensahe sa Beijing, Moscow, at Tehran.
Ang koneksyon ng Bagram sa iba pang lungsod ng Afghanistan at Central Asia (Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan) ay mahalaga rin sa economic influence, kabilang ang Belt and Road Initiative ng China.
Talaban sa pagitan ng Global na Ambisyon ng US at Taliban
Sa pag-alis ng US, nawalan ito ng isa sa pinakamahalagang puntos ng impluwensya sa rehiyon.
Naniniwala si Trump na ito ay nagpapahina sa kakayahan ng US na magsagawa ng operasyon nang hindi humihingi ng permiso sa Pakistan, na mas kumplikado sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Islamabad at Taliban.
Layunin ni Trump sa pagbabalik ng Bagram:
Kontrol sa Iran: malapit sa silangang hangganan ng Iran.
Pagmamanman sa China at Russia: strategic proximity sa Xinjiang at Central Asia.
Pagpapalakas ng impluwensyang heopolitikal: simbolo ng presensya at dominasyon sa gitna ng Asia.
Samantala, para sa Taliban, Bagram ay simbolo ng soberanya at linya ng pula. Anumang pagbabalik ng US forces ay taliwas sa kanilang ideolohiya at interes.
Ang anumang pagbabalik ay lumalabag rin sa Doha Agreement ng 2019, na nangangako ng kumpletong pag-alis ng US forces.
Konklusyon
Ayon sa mga eksperto, ang aktwal na pagbabalik ng US sa Bagram ay halos imposible:
Hindi papayagan ng Taliban.
Hindi rin susuportahan ng mga karatig bansa tulad ng China, Iran, at Russia.
Kaya’t ang pahayag ni Trump ay higit sa lahat political tool sa loob ng eleksyon at kritisismo sa mabilis na pag-alis ni Biden mula sa Afghanistan.
