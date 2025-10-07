Pinuna ni Trump si Netanyahu Dahil sa Pagkakawalang-kwenta sa Tugon ng Hamas sa Ceasefire

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat na mariing pinuna ni Pangulong Donald Trump ang Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa pagtanggi o pagbibigay-halaga sa positibong tugon ng Hamas sa panukalang ceasefire. Bagama’t sumang-ayon ang Hamas na palayain ang mga preso, hindi nito tinukoy ang isyu ng pag-disarm.
Itinawag ni Trump si Netanyahu noong Biyernes upang talakayin ang pagtanggap ng Hamas sa ilang pangunahing bahagi ng ceasefire proposal, na tinitingnan ni Trump bilang positibong hakbang.
Gayunpaman, iniulat na minura ni Netanyahu ang kahalagahan ng tugon ng Hamas, at sinabi kay Trump:
“Walang dapat ipagdiwang dito, at wala rin itong kahulugan.”
Bilang tugon, mariing sinabi ni Trump:
“Hindi ko maintindihan kung bakit palagi kang negatibo. Ito ay panalo. Tangkilikin mo ito.”
Noong Sabado, iginiit ng mga aides ni Netanyahu na “lubos na kaayon” ang lider ng Israel kay Trump, ngunit inilarawan ng opisyal ng US ang tawag noong Biyernes bilang “kontrobersyal”, at sinabi pang labis na naiinis si Trump kay Netanyahu.
Kinumpirma ng Hamas noong Biyernes ang kanilang pagsang-ayon na palayain ang mga Israeli captives, ngunit kapansin-pansin, hindi nila tinalakay ang pag-disarm—isang pangunahing kahilingan sa panukala ni Trump.
Hinimok ni Trump ang Israel na ihinto ang kanilang militar na operasyon sa Gaza at pinayuhan ang Hamas na palayain ang natitirang mga preso sa loob ng 72 oras matapos itigil ng Israel ang opensa at umatras sa nakasaad na linya.
Bagama’t sumang-ayon ang Israel sa prisoner exchange, hindi pa nila pormal na tinutugunan ang kahilingan ni Trump para sa ceasefire sa nasabing lugar.
Nakaiskedyul naman ang di-tuwirang negosasyon para sa ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel sa Egypt sa darating na Lunes.
…………
328
Your Comment