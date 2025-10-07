Ulat / Planadong Tugon ng Hamas sa Plano ni Trump: Oo sa Kasunduan, Hindi sa Pagsuko

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang araw bago matapos ang ultimatum ni Trump sa Hamas upang tumugon sa 20-point peace plan tungkol sa pagtatapos ng digmaan, ipinadala ng mga lider ng Palestinian resistance movement ang kanilang tugon sa mga tagapamagitan.
Sabi ng mga lider ng Hamas, bagama’t sumasang-ayon sila sa pangkalahatang balangkas ng plano, kinakailangan pa rin ang mas detalyadong talakayan bago ito maisakatuparan.
Sinabi ni Mousa Abu Marzouk, isang senior Hamas official, sa Al Jazeera na ang pangunahing layunin ng grupo ay "itigil ang digmaan at pamamaslang," at batay dito, positibo ang kanilang pananaw sa kasalukuyang panukala. Ngunit binigyang-diin niya na ang implementasyon ng mga termino ng plano ay nangangailangan ng mas detalyadong negosasyon. Ayon sa kanya:
“Hindi maisasakatuparan ang planong ito nang walang negosasyon.”
Dagdag niya, handa silang makipag-usap tungkol sa lahat ng isyu na may kaugnayan sa kilusan at armas nito. Tinanggal niya bilang hindi praktikal ang isa sa mahahalagang bahagi ng panukala—ang pagpapasa ng mga preso at katawan sa loob ng 72 oras—at hinimok ang US na "tingnan ang hinaharap ng Palestinian nation nang may positibong pananaw."
Tungkol sa kontrobersyal na isyu kung sino ang mamamahala sa Gaza pagkatapos ng digmaan, malinaw ang pahayag ng Hamas:
“Nakamit namin ang pambansang kasunduan na ipasa ang administrasyon ng Gaza sa mga independent technocrats, at ang awtoridad para sa administrasyong ito ay nasa Palestinian Authority.”
Ayon sa kanila, ang hinaharap ng mga Palestino ay isang pambansang isyu at hindi dapat unilaterally na desisyon ng Hamas.
Ito ay alinsunod sa nakaraang kasunduan sa Cairo noong huli ng 2023 sa pagitan ng Hamas at Fatah upang bumuo ng isang technocratic government na may partisipasyon ng lahat ng political factions.
Tungkol naman sa hiwalay na panukalang pang-rehiyon at internasyonal mula sa Egypt, kinumpirma ni Abu Marzouk:
“Sang-ayon kami sa plano.”
Tinuligsa rin nila ang terminolohiya ng plano, na sinasabing:
“Ang Hamas ay isang kilusang pambansang paglaya, at ang depinisyon ng ‘terrorism’ sa planong ito ay hindi maaaring ilapat sa amin.”
Sa isyu ng armas ng Palestinian resistance factions, idineklara ni Abu Marzouk:
“Ipapasa namin ang mga armas sa hinaharap na estado ng Palestina. Ang sinumang mamamahala sa Gaza ang may hawak ng mga armas.”
Gaza ay hindi ipapasa sa mga dayuhan
Sinabi ni Osama Hamdan, isa pang senior Hamas official, sa Al-Araby news network ng Qatar:
“Handa kaming agad na makipag-usap tungkol sa prisoner swap deal. Hindi namin tatanggapin sa anumang paraan ang pamamahala ng sinumang panlabas sa Gaza.”
Binigyang-diin niya na ang negosasyon ay dapat isaalang-alang ang aktwal na sitwasyon sa lupa, lalo na sa mga Israeli prisoners. Dagdag niya:
“Hindi sapat ang 72 oras para sa prisoner exchange. Ang pagpasok ng anumang dayuhang administrasyon o pwersa sa Gaza ay lubos na hindi katanggap-tanggap.”
Sinabi rin ni Taher al-Nono, media advisor ng Hamas political bureau:
“Handa kami para sa agarang negosasyon ukol sa prisoner swap, ceasefire, at pag-alis ng Israeli army mula Gaza.”
Malawak na Pagtanggap ng Mundo sa Tugon ng Hamas
Ang opisyal na tugon ng Hamas sa plano ng Trump ay tinanggap ng maraming bansa at rehiyonal na organisasyon bilang isang mahalagang hakbang para sa pagtatapos ng dalawang taong genocidal war sa Gaza.
Sinabi ni dating Pangulong Trump sa Truth Social:
“Batay sa pahayag ng Hamas, handa sila para sa pangmatagalang kapayapaan. Dapat agad itigil ng Israel ang pagbomba sa Gaza para ligtas at mabilis na mailabas ang mga preso.”
Pinuri ni British PM Keir Starmer ang posisyon ng Hamas bilang isang historic opportunity.
Ayon kay French President Emmanuel Macron, dapat agad ipatupad ang commitment ng Hamas.
Sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz: “Ito ang pinakamainam na pagkakataon para makamit ang kapayapaan sa Gaza.”
Colombian President Gustavo Petro: sumang-ayon sa panawagang itigil ang genocide sa Gaza.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan: “Ang reply ng Hamas ay isang konstruktibo at mahalagang hakbang patungo sa kapayapaan.”
Dutch Foreign Minister David van Weel: nagpakita ng cautious optimism sa handa ng Hamas na palayain ang Israeli captives.
Italian PM Georgia Meloni at Australian PM Anthony Albanese: buong suporta sa truce efforts.
Qatari at Egyptian foreign ministries: pumuri sa hakbang ng Hamas.
UN Secretary-General António Guterres: hinikayat ang lahat na samantalahin ang pagkakataon upang wakasan ang digmaan.
Hamas: Pangunahing Interes ng Palestino ay Higit sa Lahat
Bagama’t sinikap ng Trump at Netanyahu na iayon ang plano para sa pinakamalaking benepisyo ng Israel at pinakamaliit para sa mga Palestino, sa huli Hamas ang nagtakda ng kondisyon ng deal, hindi pinapansin ang banta mula sa White House.
Ang malubhang humanitarian crisis sa Gaza ay nagiging mas matindi, kaya kailangan tigil ang pagbomba at padaliin ang humanitarian aid.
Pinanatili ng Hamas ang kanilang karapatan sa armado at pagprotekta sa mga Palestino, at hindi nila isusuko ang armas sa dayuhan, kundi ilalagay sa awtoridad ng Palestinian institutions sa Gaza.
Ang desisyon sa political future ng Gaza ay hindi karapatan ng dayuhan.
Ang pragmatic na pagtanggi sa 72-hour release ng prisoners ay dahil sa aktwal na leverage sa negosasyon.
Posisyon ni Trump at White House
Bagama’t positibo ang tugon ng Hamas, nakasalalay pa rin ang fate ng deal sa US administration.
Kung flexible ang White House, may pagkakataon para de-escalate tensions at simulan ang bagong landas sa Gaza crisis.
Kung mananatili sa strict unilateral demands, mataas ang panganib na bumalik ang cycle ng karahasan.
Ang Hamas ay hindi natatakot sa banta militar, at nakahanda sa lahat ng scenario.
Distrust sa Israel
Ang tugon ng Hamas ay nagpabago sa unang assessment ng Israel, at nagpakita na hindi basta maaasahan ang Netanyahu government sa pagtupad ng commitments.
Sa nakalipas na dalawang taon, madalas na nag-escalate ang Israel habang may negosasyon, sa halip na tuparin ang kanilang pangako.
Ang presensya ng hardliners tulad nina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich ay nagpapahirap sa anumang posibleng peace deal.
Konklusyon
Ang Hamas ay hindi natatalo ng plano ni Trump, bagkus, nakaposisyon ito nang maayos sa chessboard ng politika.
Sa pamamagitan ng strategic positioning at leverage, ang resistance ang may kontrol sa huling kinalabasan ng digmaan, habang may malakas na suporta mula sa populasyon sa Gaza.
