“Bagyong Al-Aqsa”: Isang Tugon sa Tanong at sa Mga Taóng ng Krimen at Pananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng maraming paliwanag na naibigay, kailangan pa ring sagutin ang tanong na ito: “Bakit isinagawa ang operasyong Bagyong Al-Aqsa (Tuofan Al-Aqsa) — at bakit ito kailangang mangyari?” Lalo na matapos ang Oktubre 7, 2023, nang maraming nakasaksi sa matitinding krimen ng rehimeng Israeli laban sa mga sibilyan sa Gaza at nagsimulang kuwestiyunin ang mismong operasyon.
Kasaysayang Pinagmulan: Dekadang Krimen at Karapatang Pantanggol ng mga Palestino
Nagsimula ang pananakop ng Israel noong 1948, nang itinatag ang tinatawag na “Estado ng Israel” sa tulong ng mga kapangyarihang kolonyal. Libu-libong Palestino ang pinaalis sa kanilang mga tahanan — isang trahedyang tinatawag na Nakba (katastropikong pagpapaalis).
Simula noon, kinaharap ng mga Palestino ang tuloy-tuloy na:
Pagpatay at pagpapaalis
Iligal na pagtatayo ng mga pamayanang kolonyal (settlements)
Pagwasak sa mga bahay at lupain
Pagkubkob sa Gaza Strip — isang bukas na bilangguan para sa mahigit 2 milyong tao.
Ayon sa mga ulat ng UN at Amnesty International, higit 70 taon nang nilalabag ng Israel ang karapatang pantao ng mga Palestino. Sa harap ng kawalan ng hustisya at suporta, ang armadong paglaban ang tanging natitirang paraan ng mga Palestino para ipagtanggol ang kanilang lupain.
Mga Agarang Sanhi: Matinding Karahasan at Krisis sa Gaza
Bago ang 7 Oktubre 2023, lalong tumindi ang:
Karahasan ng mga settler laban sa mga Palestino sa West Bank.
16 na taong blockade ng Gaza na nagdulot ng matinding kahirapan at gutom.
Mga planong sakupin ang Masjid al-Aqsa, na pinagkunan ng pangalan ng operasyon.
Normalisasyon ng relasyon ng Israel sa ilang bansang Arabo nang hindi tinutugunan ang usaping Palestino.
Pinaniwalaan ng mga Palestino na ang “negosasyon para sa kapayapaan” ay walang saysay, kaya’t inilunsad ang Bagyong Al-Aqsa — 50 taon matapos ang Digmaan ng 1973.
Ang Operasyon: Simbolo ng Lakas at Tapang ng mga Lumalaban
Noong Oktubre 7, 2023, inilunsad ng Hamas at ng iba pang puwersang panlaban ang koordinadong paglusob sa pamamagitan ng himpapawid, dagat, at lupa sa teritoryong sinakop ng Israel. Libu-libong rocket ang pinaputok at maraming target ng militar ang tinamaan.
Ang operasyon ay:
Nagpabagsak sa imahe ng “hindi matatalo” ng hukbong Israeli.
Nagpadala ng mensahe sa mundo: “Buhay pa ang Palestina at magpapatuloy ang paglaban.”
Mga Resulta: Pagkagimbal ng Daigdig, Lakas ng Resistensya at Pagbasag ng mga Plano
Dalawang taon matapos ang operasyon, malalim ang naging epekto nito:
Pandaigdigang pagkondena sa mga krimen ng Israel — milyun-milyong nagprotesta mula Europa hanggang Amerika.
Pinsala sa ekonomiya ng Israel — pag-urong ng mga mamumuhunan at paglayas ng mga settler.
Pagbagal ng normalisasyon ng Israel sa mga bansang Arabo.
Paglakas ng “Axis of Resistance” — mula Lebanon hanggang Yemen, Iraq at Iran.
Pagtaas ng suporta sa pandaigdigang kilusang pro-Palestina, lalo na sa hanay ng kabataan.
Pahayag ng mga Pinuno ng Resistensya
Ayon sa mga pahayag ng mga lider ng resistance at ng Rahbar (Supreme Leader ng Iran):
Ang Bagyong Al-Aqsa ay nagbalik sa Israel sa antas ng krisis sa panahon ng pagkakatatag nito — mula sa ekspansyon, ngayon ay survival mode na lamang.
Naantala o nasira ang malaking plano ng US–Israel para sa ganap na kontrol sa rehiyon ng Kanlurang Asya.
Pinatunayan ng mga operasyong militar ng Hezbollah, Ansarullah ng Yemen, at iba pang grupo na “mas mahina pa sa bahay ng gagamba” ang rehimeng Israeli.
Epekto sa Ekonomiya at Seguridad ng Israel
Pag-atake sa Haifa at Eilat — dalawang mahalagang pantalan ng Israel — nagresulta sa malaking pagbagsak ng operasyon at ekonomiya.
Pagkasira ng imahe ng “secured state” ng Israel sa mata ng mamumuhunan at publiko.
Pagtaas ng gastos sa depensa at pangamba ng mga sibilyang Israeli.
Hinaharap ng Resistensya
Sa kabila ng mga panukalang tigil-putukan tulad ng Trump 20-point plan na naglalayong buwagin ang puwersang militar ng Hamas, tumanggi ang Hamas na sumuko at nanindigan sa patuloy na paglaban. Ang mensahe nito: “Walang kasunduang tatanggapin hangga’t nagpapatuloy ang pananakop.”
Pangwakas: Tugon para sa Kasaysayan
Ang Bagyong Al-Aqsa ay hindi lamang isang operasyon militar — ito ay panawagan ng mga inapi sa mundo. Sa kabila ng pagkawasak ng Gaza, libu-libong martir, at gutom ng mga bata, nabunyag ang tunay na mukha ng pananakop.
Ang Oktubre 7 ay nagising ang konsensya ng mundo — mula silangan hanggang kanluran. At ito ang pinaniniwalaang simula ng pagtatapos ng pananakop ng Israel.
“Sa harap ng labanan ng hukbo ng Diyos at hukbo ni Satanas, kailangang itanong ng bawat isa: saang panig tayo nakatayo?” – Pananalita ng isang pinunong panrelihiyon.
