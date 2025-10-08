Punong Ministro at Dalawang Ministro ng Italya Inakusahan ng Pakikilahok sa Genocide sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Punong Ministro ng Italya na siya, kasama ang Ministro ng Depensa at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng bansa, ay ipinadala sa International Criminal Court.
Ang hakbang na ito ay bunga ng akusasyon ng pakikilahok sa genocide kaugnay ng mga pag-atake ng Israel sa Gaza Strip.
Sa isang panayam, sinabi ni Giorgia Meloni, Punong Ministro ng Italya, na sina Guido Crosetto, Ministro ng Depensa, at Antonio Tajani, Ministro ng Ugnayang Panlabas, ay kabilang din sa kasong ito.
Dagdag pa niya, naniniwala siya na si Roberto Singolani, pinuno ng defense group na “Leonardo,” ay maaari ring isama sa imbestigasyon.
Nagpahayag si Meloni ng pagkabigla sa hakbang na ito: “Sa tingin ko, walang katulad nito sa mundo o sa kasaysayan.”
Hindi niya ibinahagi kung sino o anong institusyon ang naghain ng reklamo.
Noong nakaraang linggo, naranasan ng Italya ang malawakang protesta kung saan daan-daang libong tao ang lumabas sa kalye upang tutulan ang mass killing sa Gaza. Pinuna ng mga nagpoprotesta ang Punong Ministro at ang mga polisiya ng kanyang gobyerno.
Ang right-wing government ni Meloni, na matatag na sumusuporta sa Israel, ay kamakailan lamang ay naglayong humiwalay sa tinaguriang “disproportionate attack” sa Gaza. Gayunpaman, hindi pinutol ng Italya ang anumang ugnayang diplomatiko o pangkalakalan sa Israel at patuloy na hindi kinikilala ang Estado ng Palestina.
Sinabi ni Meloni: “Alam ng sinumang may kaalaman sa sitwasyon na matapos ang 7 Oktubre, hindi nagbigay ang Italya ng anumang lisensya para magpadala ng bagong armas sa Israel.”
Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng kompanyang Leonardo na sa nakaraang panayam, itinuring ni Singolani bilang “napaka-mapanganib at gawa-gawang akusasyon” ang anumang koneksyon ng kumpanya sa genocide.
