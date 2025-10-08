Vatican, Tinutuligsa ang Masaker ng Israel sa Gaza, Nananawagan ng Pandaigdigang Aksyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinuligsa ng Kalihim ng Estado ng Vatican, si Kardinal Pietro Parolin, ang patuloy na pag-atake ng Israel sa walang kalaban-laban na populasyon ng Gaza, at nanawagan ng tigil sa pagpapadala ng armas pati na rin ng pandaigdigang pananagutan.
Ikinondena ng pangunahing diplomat ng Vatican ang mga kilos ng rehimen ng Israel sa Gaza, at sinabi na sa nakalipas na dalawang taon, walang tigil nitong tinatarget ang populasyong Palestino na walang kakayahang lumaban habang nabibigo ang pandaigdigang komunidad na pigilan ang “patuloy na masaker” sa nasabing lugar.
Ipinahayag ni Kardinal Pietro Parolin, Kalihim ng Estado ng Vatican at senior na katuwang ni Pope Leo, ang mga pahayag na ito sa ikalawang anibersaryo ng Operation al-Aqsa Flood—isang malaking panlaban na isinagawa ng Hamas laban sa mga teritoryong sinakop ng Israel noong Oktubre 7, 2023.
Mula noon, ang brutal na kampanya militar ng Israel sa Gaza ay ikinamatay ng libu-libong Palestino, kabilang ang kababaihan at mga bata, sumira sa mga sibil at medikal na imprastruktura, at nagdulot ng di-pangkaraniwang kagutuman sa buong baybaying enclave.
“Ang digmaan ng hukbong Israeli laban sa Hamas ay hindi kinikilala ang katotohanan na tinatamaan nito ang isang populasyong halos walang kakayahang lumaban, na itinulak na sa bingit ng kahirapan, sa isang rehiyon kung saan ang mga bahay at gusali ay wasak na,” sabi ni Parolin sa media ng Vatican.
Dagdag pa niya, “Masakit na malinaw na ang pandaigdigang komunidad ay nananatiling walang kapangyarihan, at nabigong kumilos ang mga bansa na may kakayahang gumawa ng tunay na impluwensya upang pigilan ang masaker.”
Nanawagan din si Parolin ng pandaigdigang pananagutan hinggil sa mga krimen ng Israel sa Gaza at hiniling ang tigil sa pagpapadala ng armas sa rehimen.
“Hindi sapat na ideklara lamang na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa Gaza at hayaan itong magpatuloy,” aniya. “Dapat nating seryosong kuwestyunin ang lehitimasyon ng patuloy na pagsuplay ng mga armas na ginagamit laban sa mga sibilyan.”
Simula nang kanyang paghalal noong Mayo matapos ang pagkamatay ni Pope Francis, pinalakas ni Pope Leo ang kanyang kritisismo sa digmaan ng Israel sa Gaza.
Sa isang pagpupulong noong Setyembre kasama si Pangulong Israeli Isaac Herzog, hinimok ng Santo Papa ang rehimen na payagan ang mas malaking tulong pang-humanitarian sa nasasakupang teritoryo.
