Nag-aangkin si Netanyahu na Malapit Nang Magtapos ang Digmaan sa Gaza, Hindi Binanggit ang Paglabag sa Ceasefire

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inangkin ni Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na malapit nang matapos ang digmaan sa Gaza, ngunit hindi binanggit ang paulit-ulit na paglabag ng kanyang rehimen sa mga kasunduan sa tigil-putukan at ang epekto nito sa mga sibilyan. Naglabas din siya ng nakakabahalang pahayag tungkol sa kakayahan sa missile ng Iran at nagbigay ng malabong pahayag tungkol sa kanyang relasyon kay Pangulong Donald Trump.
Sa pamamagitan ng pagkilala sa katatagan ng kilusang Hamas, sinikap ni Netanyahu na ipakita ang sarili bilang tagasuporta ng pagtatapos ng digmaan sa Gaza.
Lumabas si Netanyahu sa isang podcast nitong linggo at inangkin na ang labanan sa Gaza ay malapit nang matapos. “Sa tingin ko, malapit na tayo sa katapusan ng digmaan, bagama’t hindi pa tayo naroroon,” sabi niya, nang hindi pinapansin ang sakunang pantao at ang matinding pagbaba ng kredibilidad ng kanyang rehimen sa pandaigdigang antas. Hindi rin niya binanggit ang kanyang paulit-ulit na paglabag sa mga kasunduan sa tigil-putukan.
Lumitaw ang kanyang talumpati sa isang dramatikong tono nang maglunsad siya ng takot na naratibo tungkol sa Iran, na inaangkin na “ang Iran ay nagde-develop ng intercontinental ballistic missiles na may saklaw na 8,000 km—dagdagan pa ng 3,000 km at nasa ilalim na nila ang New York City gamit ang kanilang atomic guns.”
Nang tanungin tungkol sa kanyang relasyon kay Pangulong Donald Trump, sumagot si Netanyahu ng malabo, na nagsabing, “Hindi kami nagkakasundo sa lahat ng bagay—o sa anumang oras, nagkakasundo kami sa bawat punto.”
