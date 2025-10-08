Grand Ayatollah Makarem Shirazi nananawagan sa paggamit ng AI sa edukasyon ng seminaryo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi ay nanawagan sa mga Islamic seminaries na yakapin ang makabagong teknolohiya — lalo na ang artificial intelligence (AI) — upang mapalalim ang pag-aaral ng relihiyon at pagpapalaganap ng Islam.
Sa kanyang talumpati sa harap ng mga estudyante, guro, at administrador ng mga institusyong nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, binigyang-diin niya na ang:
Katapatan (ikhlas), Disiplina, at Patuloy na pagsisikap
ay mga pangunahing sangkap ng tagumpay sa larangang pang-agham at ispiritwal.
Pagbanggit sa Imam Hassan Askari (AS):
“Ang pananampalataya sa Diyos at kabaitan sa mga kapatid ay pundasyon ng moral at intelektwal na kahusayan.”
Hinikayat niya ang mga estudyante na maging matatag sa pag-aaral, panatilihin ang banal na layunin, at igalang ang mga guro at awtoridad ng relihiyon.
Kasaysayan at kontribusyon sa agham-Islamiko:
Binanggit niya si Sheikh Tusi, ang nagtatag ng Najaf Seminary, bilang halimbawa ng pagtitiyaga at pananampalataya.
Ibinahagi rin niya ang kanyang sariling gawa tulad ng:
Tafsir al-Nemooneh (isang makabagong komentaryo ng Qur’an sa wikang Persian na naisalin sa Arabic, Urdu, Turkish, English, at Hausa),
Mga komentaryo sa Nahj al-Balagha at Sahifa al-Sajjadiyya.
Patuloy pa rin siyang nagtuturo tatlong beses kada linggo at namamahala sa pagrebisa ng “Bihar al-Anwar” hanggang sa ika-96 na tomo.
Pangwakas na mensahe:
“Punan ninyo ang mga puwang sa kaisipan at kultura sa pamamagitan ng pananampalataya, katapatan, at pagsisikap — habang ganap na ginagamit ang mga makabagong kagamitan.”
“Huwag kalimutan ang panalangin. Lagi akong nananalangin para sa tagumpay ng mga iskolar at estudyante — at hinihingi ko rin ang inyong panalangin para sa akin.”
Ang panawagan ng Ayatollah ay nagpapakita ng pagsasama ng tradisyunal na edukasyong Islamiko at makabagong teknolohiya tulad ng AI upang mapalakas ang intelektwal na pundasyon ng seminaryo.
…………
328
Your Comment